США обвинили Путина в разрыве Минских соглашений «в клочья»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что сегодня президент России Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения. С такими обвинениями она выступила во время своей речи на экстренном заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на Youtube-канале Всемирной организации.

Сегодня (в понедельник, — прим. «Ленты.ру») президент [России Владимир] Путин порвал в клочья минские соглашения​​​. Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он на этом остановится Линда Томас-Гринфилд постоянный представитель США при ООН

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось в 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Признание ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Ранее тем же днем главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

Итоги заседания Совбеза

Решение Москвы признать суверенитет Л/ДНР раскритиковали многие страны Запада. В частности, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в подготовке повода для «дальнейшего вторжения» на Украину.

Она назвала признание независимости республик нарушением международного права, противоречащим Хартии ООН, и подчеркнула, что во вторник, 22 февраля США введут на фоне этого решения санкции против России.

Сегодня президент Путин сделал ряд возмутительных неверных заявлений об Украине, нацеленных на создание предлога для войны. Это действие является основой для попытки России сформировать предлог к дальнейшему вторжению на Украину Линда Томас-Гринфилд постоянный представитель США при ООН

Британский постпред Барбара Вудворд предрекла РФ суровые последствия. «Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия», — пояснила дипломат.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о риске масштабного конфликта на Украине. По ее словам, его необходимо предотвратить любой ценой.

Следующие часы и дни будут критическими <...> Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса Розмари Ди Карло заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам

В свою очередь, член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта предположил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру».

Политик считает, что президент Украины Владимир Зеленский может иметь личную заинтересованность в военных действиях на востоке страны: ведение военных действий помогло бы ему остаться в президентском кресле на второй срок.

Позиция Украины

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН обратился к России с требованием отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины Сергей Кислица постоянный представитель Украины при ООН

Отвечая на вопрос о возможности разрыва Киевом отношений с Москвой, Кислица заявил, что властям Украины еще предстоит принять решение о дальнейшей судьбе диалога с Россией. По его словам, прямые переговоры с РФ возможны, если Москва придет к «здравому смыслу». «Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить», — сказал Кислица.

Выступление Небензи

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в разрушении Минских соглашений виноват Киев. По его словам, Украина при Зеленском вернулась к воинственной риторике и сделала все, чтобы разорвать договоренности. Небензя также подчеркнул, что Украина стабильно отказывалась от диалога с Донбассом, хотя это центральный элемент договоренностей.

Самое главное здесь — это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — центральный, несущий элемент Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений] Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Дипломат призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже.

Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия» Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Небензя призвал сконцентрироваться на том, как избежать военных действий в Донбассе. «Важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы», — подчеркнул он.