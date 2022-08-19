В Керчи сработали системы противовоздушной обороны

Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Как уточнил политик, опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает.

Сбитый беспилотник

Крючков добавил, что российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэропорта Бельбек.

В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет Олег Крючков советник главы Крыма по информполитике

В четверг, 18 августа, о сбитом дроне также сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять лишь данным проверенных источников.

Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Об обнаруженном около Керчи беспилотника также рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, беспилотник сбили на большом удалении от Крымского моста.

До этого украинские беспилотники ликвидировали в июне в селе Случевск Погарского района Брянской области, а также в районе поселка Таврический Красноперекопского района Крыма — в апреле.

Взрывы на аэродроме

9 августа около поселка Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

В Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба. Позднее источник в Минобороны заявил, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

Планы Зеленского

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах Украины вернуть Крым после взрывов на полуострове. По его словам, военный конфликт начался с Крыма и должен там же закончиться.

Он добавил, что Киев никогда не откажется от этой территории. Зеленский также пообещал «вернуть контроль» Украины над Донбассом, частью Харьковской области и регионами юга Украины.

Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест Владимир Зеленский президент Украины

Крымский мост

Украина неоднократно грозилась разрушить Крымский мост. 17 августа советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить объект. Политик назвал мост «незаконным» и отметил, что он имеет большое военное значение. Однако каким именно образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост, советник Зеленского не уточнил.

Такие объекты должны быть уничтожены Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

15 августа депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.

2014 год стал годом, когда Крым вернулся в состав России. Это стало возможным после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение

До этого в апреле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост «проходит по территориальным водам Украины». Он уточнил, что объект будет атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), как только появится первая техническая возможность.

Обсуждение вопроса уничтожения Крымского моста не означает, что атаки на него действительно начнутся, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Я думаю, что возможная атака складывается в копилку всех тех провокаций, которые устраивает Украина против территории Российской Федерации. Это касается и других областей — Брянской, Белгородской, Курской. Я думаю, они могут получить очень серьезный ответ, они должны это понимать Сергей Цеков сенатор Совфеда

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля. Ее целями являются защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины.