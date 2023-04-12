В Китае призвали Зеленского согласиться на переговоры. Какова позиция Пекина в отношении конфликта на Украине?

SCMP: Зеленский должен согласиться на переговоры по Украине до потери своего права голоса

Украинский лидер Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта в своей стране, пока он еще не потерял право голоса и хоть что-то решает. К переговорам его призвал обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса», — посетовал автор.

Обозреватель в своем материале также указал, что у бойцов ВСУ заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи. США и их союзники, «несмотря на свои обещания, могут оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский», резюмировал Ковани.

Китай критикует действия Запада

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй 7 апреля прокомментировал позицию страны по конфликту на Украине. По его словам, Запад не должен давать Пекину какие-либо указания по действиям КНР в отношении сложившегося кризиса. Посол также напомнил, что Китай не является стороной конфликта и не предоставляет вооружение ни одной из стран.

Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него Чжан Ханьхуэй посол КНР в России

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал позицию Китая по Украине. По его мнению, Пекин стремится выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России. При этом некоторые предложения Китая он назвал позитивными и призвал размещать принцип суверенитета в центре внимания.

В итоге Блинкен призвал Пекин сосредоточиться на том, чтобы убедить Москву «действительно уважать суверенитет Украины» и вернуть вошедшие в состав России территории.

В ответ на это Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона всегда призывает к миру и способствует переговорам. Пекин и дальше будет «стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости», подчеркнул он.

В подтверждение этих слов в Пекине напомнили о рабочей поездке главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Он посетил Россию 20 марта и встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время переговоров политики обсудили предложения Китая по решению кризиса на Украине. Путин подтвердил, что Си Цзиньпин уделил «много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине».

Реакция Украины и Запада на возможные переговоры с Россией

24 февраля Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом России. О нежелании садиться за стол переговоров политик заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном диалоге о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда он подчеркнул, что просил не только турецкого коллегу, но и других мировых политиков призвать Путина к переговорам.

Он не смог тогда этого сделать и не только он... А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить Владимир Зеленский Президент Украины

При этом Зеленский еще в сентябре прошлого года отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Политик подчеркивал, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом на данном этапе. Он объяснил это тем, что Россия должна быть готова к конструктивным переговорам. Кроме того, Блинкен отметил, что прекращение огня не будет справедливым шагом.

При этом не весь западный мир поддерживает принципиальный отказ Владимира Зеленского решать украинский вопрос путем переговоров с Россией. Так, в феврале председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины в стремлении развязать мировую войну. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно обращались к Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался.

Поставленный американскими "ястребами", Зеленский пойдет на мировую войну, если потребуется: давайте остановим его! Флориан Филиппо Председатель французской парламентской партии «Патриоты»

Позиция России

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины возможны только при условии учета интересов России. По словам министра, Москва не раз утверждала, что не отказывается от переговоров.

В свою очередь, официальный представитель дипведомства России Мария Захарова рассказала, что Киев по указанию США заблокировал переговоры с Москвой. При этом российская сторона не отказывалась от предложения переговоров, однако Украина в сентябре 2022 года законодательно запретила подобную возможность.

В конце января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также высказывался о возможных переговорах с Украиной. Тогда он заявил, что на данный момент условия для диалога Москвы и Киева отсутствуют.

В марте президент России прокомментировал ситуацию на Украине. Тогда Владимир Путин выразил свою позицию по поводу кризиса в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Глава государства заявил об открытости России к политико-дипломатическому решению конфликта. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года мирное урегулирование кризиса было прекращено «отнюдь не нами».