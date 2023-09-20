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14:02, 20 сентября 2023Бывший СССР

Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. На каких условиях Баку приостановил операцию?

Baza: власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) решили подписать капитуляцию перед Азербайджаном, который проводил в регионе военную операцию. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники в правительстве и Минобороны республики.

По информации издания, армия НКР потеряла практически половину своих сил за сутки. Отмечается, что она состояла примерно из 2,5 тысячи военных, потери составили около 1000 человек. Азербайджан выступил с группировкой из 60 тысяч бойцов, потеряв от 300 до 500 военнослужащих. У армии Карабаха также закончились боеприпасы.

В результате войска НКР будут расформированы и разоружены, а технику и вооружение вывезут с территории региона и утилизируют. В свою очередь, Баку должен предоставить коридор для эвакуации жителей и оставшейся армии Карабаха.

Азербайджан приостановил военную операцию в Карабахе

Азербайджан решил приостановить военную операцию в Нагорном Карабахе. Соглашения удалось достичь с учетом обращения представителей армянских жителей региона, которое поступило через российский миротворческий контингент. В Минобороны уточнили, что договоренность утвердили 20 сентября в 13:00 (12:00 по московскому времени).

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Азербайджан в рамках соглашения выдвинул следующие условия: расположенные в Карабахе формирования Вооруженных сил (ВС) Армении должны оставить боевые позиции, полностью разоружиться, сдать все вооружение и тяжелую технику и покинуть территорию, незаконные армянские формирования расформировываются.

Кроме того, власти НКР в одностороннем порядке приостановили огонь. Они сообщили, что непризнанная республика понесла потери. Азербайджанским силам на некоторых участках удалось прорваться к позициям армянских войск и взять под контроль ряд высот и стратегических узлов дорог. В результате в НКР приняли предложение миротворческой миссии РФ о прекращении огня.

Россия отреагировала на военную операцию Азербайджана в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что азербайджанские силы проводили антитеррористические мероприятия на своей территории.

Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Кроме того, он назвал беспочвенными обвинения Армении в адрес России. По его словам, Россия исходит из трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку в вопросе Нагорного Карабаха. Песков напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал азербайджанские границы по состоянию на 1991 год.

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В Минобороны России сообщили, что миротворцы РФ продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки в Нагорном Карабахе. Командование миротворческой миссии находится в контакте с Баку и Ереваном для недопущения обострения ситуации. Российские миротворцы также эвакуировали из региона более 2000 мирных жителей, более половины из которых — дети.

Азербайджан отчитался о результатах операции

Представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что войска республики смогли нейтрализовать военную часть в районе населенного пункта Тепекенд. В ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе также были поражены огневые точки, радиотехнический узел военного назначения, склад с боеприпасами и пушечная установка.

Помимо этого, военные захватили в качестве трофеев минометы и грузовики с боеприпасами, которые принадлежали армянским формированиям. Азербайджанская армия поразила боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки и другие средства военного назначения армянских ВС.

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Войска республики взяли под контроль более 60 боевых позиций подразделений армии Армении, захватили свыше 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, 6 радиоэлектронных боевых станций «Мортира» и другую технику.

Армения прокомментировала договоренности по Карабаху

Пашинян заявил, что Армении необходима стабильность и остановка боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван продолжит следить за ситуацией в регионе. Армянский премьер также назвал основным вопросом «обеспечение Россией прав армян Карабаха».

Ранее он заявлял, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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    Кристина Есикова
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