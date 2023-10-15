Зеленский и НАТО запаниковали из-за подготовки российской армии к зиме. Что может вынудить Киев пойти на переговоры?

Al Khaleej: Зеленский и НАТО в панике из-за подготовки российской армии к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский и страны НАТО обеспокоены подготовкой российской армии к зиме и продолжению спецоперации в этот период, сообщила газета Al Khaleej.

Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы Al Khaleej

В материале отмечается, что Москва уже прорабатывает стратегию по ведению военных действий зимой, российские военные получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор статьи заявил, что в НАТО разочаровались отсутствием значимых успехов украинского контрнаступления, однако продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой. Альянс и Киев ждут зимней битвы, которая «еще больше углубит раны НАТО и Украины», подытожил обозреватель.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинское контрнаступление выбилось из графика. Он добавил, что есть комплекс причин, из-за которых страна не смогла завершить конфликт, однако не раскрыл их в силу государственной тайны.

До этого Зеленский не ответил на вопрос о перспективах прорыва в контрнаступлении Украины. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

В Польше допустили, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией

Польская газета Myśl Polska допустила, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией на фоне неудач контрнаступления и возможного сокращения поддержки Запада из-за эскалации на Ближнем Востоке и помощи Израилю.

В статье указывается на заявление украинского лидера о том, что что у Киева есть оружие и деньги, но страна находится на последней, самой сложной стадии конфликта.

Автор материала напомнил, что в Киеве неоднократно называли условиями окончания конфликта возвращение к границам 1991 года, то есть в составе страны должны оказаться Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым. Однако Украина не приблизилась ни к одной из этих целей, а российские наступательные операции продолжаются.

Так почему же Зеленский вдруг заговорил о «завершающем этапе войны»? Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам?

Myśl Polska

В статье отмечается, что украинский лидер сменил категорическую риторику о противостоянии до полной победы и отказался от радикальных заявлений, что может повториться в будущем.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец сообщала, что российская армия начала масштабное наступление, ставшее неожиданностью для Вооруженных сил Украины. По ее мнению, ВС России планируют «сковать» противника, не допустив переброски его резервов.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что ВСУ могут попасть в ловушку под Авдеевкой. По словам аналитика, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о том, что способность украинской армии удерживать свои позиции будет сильно подорвана в течение нескольких месяцев.

Хватит ли Западу ресурсов и на Украину, и на Израиль?

Обозреватель Welt Кристоф Шильц заявил, что странам НАТО не хватит ресурсов на поддержку Израиля и Украины одновременно, поэтому им предстоит конкуренция за западные вооружения.

Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. Отдать оружие можно только один раз Кристоф Шильц обозреватель Welt

Журналист добавил, что в первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах и системах противовоздушной обороны (ПВО), таких как Iris-T и Patriot. И Киев, и Иерусалим остро в них нуждаются.

Шильц отметил, что в кулуарах НАТО уже обсуждается вопрос о конкуренции за ресурсы. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен сложившейся ситуацией, он решил лично просить у стран Альянса увеличения поставок вооружений.

Ранее газета The New York Times заявила, что Киеве беспокоятся об иссякании поддержки Украины в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что на Западе заверяют, что помощь продолжится, очевидно, что поддержка украинцев достигла своего «пика».

Испанское издание El Mundo писало, что Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Журналисты также назвали его визит странным.

Вечером 10 октября украинский лидер приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. В ходе мероприятия он попросил представителей западных оборонных ведомств о помощи Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле. Он отметил, что подобные обстоятельства чреваты последствиями для Киева, и понадеялся на продолжение помощи от США.

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке повлечет проблемы с поставками оружия партнерами Киева.