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17:32, 9 января 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер высказался о последствиях голой вечеринки для артистов

Блогер Соболев назвал санкции к гостям голой вечеринки слишком серьезными

Кадр: «Респиратор Бабушкина» / YouTube

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оценил последствия, с которыми столкнулись артисты, посетившие голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. В интервью для YouTube-канала «Респиратор Бабушкина» он назвал примененные к ним санкции слишком серьезными.

«Как мне лично кажется, те санкции, которые были применены по отношению к артистам, очень спорные, чересчур агрессивные, чересчур серьезные», — заявил он. Блогер также счел несправедливым то, что певцам Филиппу Киркорову и Диме Билану, а также певице Лолите пришлось извиняться за участие в вечеринке.

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Однако при этом Соболев счел проведение такой вечеринки во время спецоперации неуместным. «В этот же момент времени ты делаешь вечеринку с посылом "как на Западе", almost naked ("почти голый" — прим. "Ленты.ру"). Это просто вульгарно. Это пошло, и это некрасиво по отношению к людям, которых это может задеть», — заключил блогер.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года. В первый день ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

Впоследствии многие артисты, посетившие голую вечеринку, столкнулись с отменой их концертов и потерей рекламных контрактов. В отношении же Ивлеевой, организовавшей мероприятие, проводят налоговую проверку.

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      Мария Большакова
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