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01:14, 25 января 2024Мир

Лавров заявил о «нудном» диалоге между Россией и США. О чем еще говорил глава МИД России на полях ООН?

Глава МИД Лавров заявил о почти полном отсутствии контактов между Россией и США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН и рассказал о «нудном» диалоге между Вашингтоном и Москвой. По его словам, никаких контактов между США и Россией практически не поддерживается, уровень отношений между странами низкий.

Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации

Сергей Лавровглава МИД России

По словам министра иностранных дел РФ, диалог не налажен, при этом «идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются». При этом даже в вопросах обсуждения работы диппредставительств двух стран США пытаются получить одностороннюю выгоду.

Ранее журналист телеканала CBS обратился к Лаврову с вопросом, как можно было бы улучшить отношения между двумя государствами. Глава российского МИД ответил, что Россия никогда их не портила. «Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что, мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться», — заявил он.

Лавров указал на признание Киева в причастности к крушению Ил-76

Во время пресс-конференции Сергей Лавров сделал несколько заявлений относительно катастрофы с рейсом ИЛ-76. По его словам, Украина сразу же после крушения самолета объявила о своей «очередной победе».

Что известно о крушении Ил-76

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Именно эти высказывания являются доказательством причастности Киева к крушению борта, считает глава российского МИД. По его словам, украинская сторона не могла не знать о подготовке обмена военнопленными. Он также подчеркнул, что в настоящее время Москвой устанавливаются факты крушения самолета и причины, по которым Киев совершил «этот преступный акт».

Как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах" и пытается придумать какие-то другие объяснения

Сергей Лавровглава МИД России

Также министр иностранных дел РФ высказался по поводу недоверия Запада к российской версии случившегося с самолетом. Он заявил, что не беспокоится о таком отношении международного сообщества, так как оно «уже доказало свою дискредитированную позицию».

Разговоры о мире на полях ООН

Во время пресс-конференции Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что у России нет необходимости на кого-то нападать, а заявления в Евросоюзе и НАТО об обратном — чушь.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал панические настроения из-за угрозы якобы вероятного нападения России. Он отметил, что нужно сосредоточиться на существующей зоне вооруженного конфликта и не допустить ее расширения.

Чушь… У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической куда-то на кого-то нападать

Сергей Лавровглава МИД России

Также Лавров рассказал, что на встрече в ООН глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предложил Москве свое посредничество в переговорах. Однако дипломат ответил, что посредник должен быть нейтральным, и ранее Швейцария славилась «не только военными нейтралитетом, но и нейтралитетом в более широком смысле», однако теперь страна не соответствует этому критерию.

В разговоре с Кассисом глава российского МИД напомнил, что у Швейцарии есть стратегия национальной безопасности, которая согласована с 2024 по 2027 (или 2028) годы, и в ней указано, что страна «готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против России».

Кроме того, в вопросе о переговорах российский министр отметил, что сама Украина до сих пор не готова к мирному урегулированию конфликта. На это указывает, в том числе, что президент республики Владимир Зеленский «невежливо комментировал» заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который утверждает, что в случае его победы на выборах в 2024 году он остановит конфликт.

При этом Лавров не сомневается в готовности России к переговорам с Украиной, однако не в условиях сохранения действующей киевской власти. Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

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Ранее экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски указал на отличительные черты главы российского МИД Сергея Лаврова. По его словам, Лавров производит впечатление очень честного и образованного человека.

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      Александра Синицына
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