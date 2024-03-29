«Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

Лавров назвал приглашением к геноциду призыв поддержать формулу мира Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью «Известиям». Он обсудил отношения Москвы с западными странами, возможность переговоров по Украине и урегулирование конфликта, а также высказался о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» и причастности Киева к атаке.

Министр предложил пофантазировать о том, какие последствия будет иметь урегулирование по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал страны Африки, Азии, Латинской Америки подумать, к чему склоняет их Запад, убеждая поддержать эту инициативу.

Глава МИД напомнил, что суть ее заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате контрибуций, трибунале и ограничении вооружений. Лавров обратил внимание на высказывания украинских политиков о судьбе людей.

Они говорят, что будет даже не «чистка». В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду Сергей Лавров глава МИД России

Министр заявил, что на Украине после Майдана и государственного переворота началось методичное уничтожение всего русского. Президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский принимали законы, направленные на ограничение русскоязычного образования, культуры, средств массовой информации и многого другого, в городах появлялись нормативные акты, запрещающие любые мероприятия на русском языке и любое общение, даже в магазинах, предприятиях общественного питания.

Лавров добавил, что Запад проигнорировал многократные обращения по этому поводу с призывом пресечь действия Киева, нарушающие конвенции по защите прав национальных меньшинств.

По словам главы МИД, подобные законы противоречат конституции Украины, но двуличные западные страны отказываются признавать очевидное, что вызывает серьезную озабоченность в Москве. Единственным объяснением этому может быть цель «нанести стратегическое поражение России», которая выполняется руками украинского населения, заключил Лавров.

Он также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных на Украину и назвал их пиаром.

Министр отметил, что это выступление было экспромтом, после неодобрения подобной инициативы коллегами из Германии, европейских стран и НАТО его «отыграли назад».

Ранее глава МИД рассказал, что Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. По его словам, в ходе встречи предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира» будет придан окончательный и неизменяемый вид. После этого документ вручат Москве без учета позиции России и без возможности дальнейших переговоров.

Лавров оценил вероятность возобновления диалога с Западом

Глава МИД России заявил об отсутствии дипломатии в контексте отношений с западными странами.

Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России «стратегическое поражение» и «изолировать по периметру» Сергей Лавров глава МИД России

Министр также прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам по Украине. Он отметил, что неофициально подобные предложения поступали, однако Москва отвергла их и объяснила, что невозможно говорить о стратегической стабильности, когда государство неоднократно объявляют врагом и говорят о нанесении поражения.

Министр подчеркнул, что Россия готова разговаривать только на равных условиях, когда будет обеспечено взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.

В условиях, когда нам объявлена война, они помогают украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на наши гражданские и инфраструктурные объекты и при этом заявляют, мол, пускай они стреляют друг в друга, а мы сядем поговорить. Это смешно Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что у Соединенных Штатов утрачены навыки дипломатии, они привыкли добиваться своего диктатом, угрозами санкций и шантажом, а другие страны прогибаются под подобные методы.

Глава МИД назвал несостоятельными фантазии об изоляции России

Лавров прокомментировал опубликованный газетой Politico сценарий изоляции России. В статье шла речь о возможных действиях Соединенных Штатов против России, в том числе об отсечении ее от постсоветского пространства.

Министр отметил, что этот вариант считается «щедрым», Запад имеет ряд сценариев по «деколонизации» страны.

Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят Сергей Лавров глава МИД России

Он также заявил, что фантазии на тему изоляции России несостоятельны, напомнив о проведении Игр Будущего, Всемирного фестиваля молодежи и других мероприятий. По словам главы МИД, россияне хотят отстаивать свою цивилизацию, это видят в мире и воспринимают с уважением.

В Европе замолчали о непризнании победы Путина на выборах после команды США

Лавров объяснил, что в Европе прекратили заявлять о непризнании победы Владимира Путина на выборах президента после команды из США. h

Он напомнил, что в Германии захотели употреблять только фамилию, не называя Путина президентом, таким образом выражая непризнание итогов избирательной кампании в России, таких заявлений кроме Берлина никто не делал.

Но когда советник президента США по национальной безопасности Салливан сказал, что президентство Владимира Путина в России — это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли «под козырек» Сергей Лавров глава МИД России

Ранее газета La Reppublica писала, что страны «Большой семерки» (G7) хотели официально осудить победу Владимира Путина на выборах президента России, однако госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал это заявление.

Лавров высказался о теракте в «Крокусе» и причастности Киева

Лавров заявил, что работа по поручениям президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле» ведется активно, есть достаточно быстрые результаты.

Он согласился с утверждением журналиста о том, что теракт не локальный, он имеет куда более глобальный масштаб, в первую очередь, для России.

Министр напомнил, что президент дал емкие и жесткие оценки произошедшему, дал необходимые указания следственным органам, Генеральной прокуратуре, специальным службам и подчеркнул, что все, кто замышлял, организовывал, спонсировал, исполнял теракт, понесут суровое наказание.

Глава МИД добавил, что Запад пытается убедить всех в непричастности Украины. По его словам, западные страны возлагают вину на «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), говоря о том, что больше никого не надо подозревать, в первую очередь Киев.

Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что окончательных выводов Россия не делает до полного завершения расследования, следствие работает над фактами, вскрывает новые обстоятельства. Однако нельзя исключать очевидные версии, в первую очередь то, что исполнители теракта бежали на Украину, когда их задержали.

МИД оценили слова главы ГУР Украины о непричастности Киева к теракту

Лавров оценил слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» — это ерунда, и его неодобрение атак против гражданских людей.

Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. Звучат угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически Сергей Лавров глава МИД России

Он напомнил, что в мае 2023 года Буданов говорил о «справедливой ответственности» россиян, имея в виду «физическое устранение». Множество других высказываний звучало от других украинских официальных лиц, в том числе главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Лавров выразил уверенность, что следствие владеет этими материалами, кроме того, о подобных заявлениях знают и на Западе.