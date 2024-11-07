«Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

Путин: нет гарантий, что Запад не использует ядерное оружие против РФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Глава государства заявил о войне за новый миропорядок, высказался о гарантиях Запада не использовать ядерное оружие и предупредил о грядущих сложных годах.

По словам российского лидера, прежнее устройство мира уходит в прошлое и наступает момент истины.

За формирование нового [устройства мира] разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе Владимир Путин президент России

Президент России отметил, что динамика международных процессов показывает, что следующие 20 лет будут не менее, а даже более сложными. Путин подчеркнул, что мир непредсказуем, и добавил, что его будущее зависит от большого количества факторов.

Путин предупредил, что мир подошел к опасной черте

По словам главы государства, «мы подошли к опасной черте», когда звучат призывы западных политиков нанести стратегическое поражение обладающей крупнейшим ядерным арсеналом России. Это показывает их запредельный авантюризм, добавил Путин.

Он указал, что слепая вера Запада в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться мировой трагедией.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава государства отметил, что никто не может дать гарантий, что Запад не задействуют ядерное оружие.

При этом российский лидер обратил внимание, что даже на фоне всего происходящего Россия не видит в западных странах своих врагов и не ставит вопрос «мы или они». По его словам, именно Запад придерживается подобной политики в отношении Москвы.

Президент пообещал останавливать рвущихся к мировому господству

Президент подчеркнул, что Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, и будет продолжать это делать.

Путин напомнил, что в 1990-е года Россия всей страной отразила атаку террористов, а «затем разгромила их». Об этом политик сказал, потому что «снова кое у кого» возникла мысль о том, что мир без РФ будет лучше, послушнее и легче управляться.

Путин отметил, Россия нужна всему миру «и никакие решения вашингтонских или брюссельских начальников не способны повлиять это».