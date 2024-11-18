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01:47, 18 ноября 2024Мир

Разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России обсуждают сторонники и противники. Что говорят в США, Киеве и Москве?

Зеленский о разрешении Байдена на удары вглубь РФ: ракеты сами за себя скажут
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России.

Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно

Владимир Зеленский президент Украины

Он назвал это частью плана победы, который Киев представил партнерам, и напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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Байдена обвинили в эскалации на Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден способствует эскалации конфликта на Украине.

Что делает Байден в последние два месяца на посту? Масштабно обостряет ее. Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?

Дэвид Саксамериканский миллиардер

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин выразила мнение, что Байден пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь РФ американским оружием. Она подчеркнула, что американский народ, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, показал, что не хочет «финансировать или вести иностранные войны». «Мы хотим решать наши собственные проблемы», — отметила политик.

Американский миллиардер Илон Маск также высказался о решении властей США разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Он прокомментировал пост пользователя в соцсети X, заявившего о том, что «либералы любят войну». «Правда», — отметил бизнесмен.

Команда Трампа допустила пересмотр решения Байдена

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России, сообщил представитель переходной администрации.

Подозреваю, что пересматриваться будет практически все

представитель переходной администрации Трампа

Решение о разрешении на удары рассматривалось в течение нескольких месяцев, уточнил телеканал CNN. По его информации, американские чиновники разделились во мнении относительно целесообразности разрешения применять ATACMS. Некоторые выразили обеспокоенность эскалацией российско-украинского конфликта, в то время как другие были обеспокоены сокращением запасов оружия.

Как отмечала газета The New York Times, команда Джо Байдена выразила опасения, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов по территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ против Соединенных Штатов и союзников.

Однако другие американские чиновники заявили, что считают эти опасения преувеличенными. Белый дом в свою очередь отказался комментировать сообщения газеты.

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15 ноября 2024

В России предупредили США о последствиях решения Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах президента России Владимира Путина, комментируя решение Байдена. «Президент на этот счет высказался», — сказала дипломат.

В сентябре Путин сообщил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал решение Байдена местью Трампу. Парламентарий уточнил, что действующий американский лидер мстит «за поражение демократов на выборах», оставляя Трампу «негативный переговорный багаж».

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что Байден подставил Трампа своим решением. Эксперт назвал это скоординированной кампанией прежней глобалистской администрации и ее союзников.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что американские власти пошли на беспрецедентный шаг.

Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца

Владимир Джабаровсенатор

Сенатор Андрей Клишас счел разрешение на удары вглубь России серьезным уровнем эскалации. По его мнению, это решение может закончиться «полной утратой остатками Украины своей государственности».

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