Шольц увидел в Трампе угрозу для Украины, Германии и всей Европы. Что обеспокоило немецкого канцлера?

Шольц: Действия Трампа по конфликту на Украине угрожают безопасности ФРГ

Действия администрации президента США Дональда Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, на это необходимо дать ответ. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента», — написал он, подчеркнув, что он «не позволит этому произойти».

Шольц призвал ввести в Германии чрезвычайное положение

Шольц призвал бундестаг ввести чрезвычайное положение на фоне заявлений Трампа по Украине. Политик предложил рассмотреть такую возможность, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В этом случае страна сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности государства не будут финансово ущемлены.

Одновременно с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение Трампа на пост президента США стало для Европы «электрошоком», в связи с чем европейским странам нужно «нарастить мышцы». «Нам нужны асимметричные потрясения, внешние потрясения. Для Европы это момент, чтобы ускориться и действовать», — призвал он. Макрон подчеркнул, что в первую очередь Европейскому союзу (ЕС) нужно начать инвестировать в собственную оборону, а также в экономическое и технологическое «возрождение». Также Европе следует сократить зависимость от Вашингтона, особенно в вопросе вооружений.

Трамп захотел получить от Украины редкоземельные ресурсы

В начале февраля Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Он указал на то, что заинтересован в получении этих ресурсов в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

После этого Шольц отметил, что слова Трампа об использовании природных ресурсов Украины в обмен на военную помощь являются эгоистичными. «Было бы очень эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования иностранной оборонной помощи. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что украинцы смогут финансировать реконструкцию своей страны», — указал политик. По словам немецкого канцлера, реконструкция Украины является «большой задачей», поэтому ресурсы страны «необходимо использовать для финансирования всего, что понадобится» после урегулирования конфликта.

Трамп назвал дату начала переговоров по Украине

13 февраля на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме Трамп анонсировал, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Он также отметил, что предстоящие контакты Вашингтона, Москвы и Киева покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

Кроме того, по словам американского лидера, уже 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии состоится встреча представителей США и России. Украину также пригласили на это мероприятие, добавил он.

При этом, отметил Трамп, поскольку переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще не начались, обсуждать возможные уступки РФ пока рано. «Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — заявил американский президент, отвечая на вопрос о том, на какие уступки Россия может пойти в случае, если Украина откажется от требования попасть в Североатлантический альянс.

Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

Трамп порассуждал о доверии президенту России Владимиру Путину в вопросе установления мира на Украине. «Да, я верю, что он хочет мира. Я его очень хорошо знаю. Считаю, что он сказал бы мне, если бы это было не так», — сказал американский президент. Он также отметил, что меры по урегулированию конфликта «могли быть приняты уже давно».

Глава Белого дома также объяснил, что важнее было сперва позвонить Путину, а не главе Украины Владимиру Зеленскому. «Так правильнее. Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку. Я знал, что Зеленский хочет», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог.