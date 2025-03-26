«Оно принадлежало России». Спецпосланник Трампа заявил, что у Украины никогда не было своего ядерного оружия

Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

Ядерное оружие, от которого по Будапештскому меморандуму отказалась Украина, изначально было российским — Киев никогда не имел подобного собственного оружия. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было остатками. Украина вернула России ядерное оружие. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт

Ричард Гренелл спецпосланник президента США

В 1991 году на Украине было размещено около 1,9 тысячи ядерных боеголовок. Украинские власти в обмен на гарантии безопасности передали их Москве в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США

Ричард Гренелл Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Зеленский считает подписание Будапештского меморандума тупым и нелогичным

В 2022 году украинский президент Владимир Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом. Тогда он заявлял, что собирает для консультаций страны-участницы документа.

Теперь же глава государства считает, что Украину заставили отказаться от ядерного оружия Россия и США. По его словам, стране нужно было делать это в обмен только на «реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО». По его мнению, подписание Будапештского меморандума на таких условиях было «тупым, нелогичным и очень безответственным». «Если я бы и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, его территорию, армию», — указал он.

Киев также обвиняет Москву в нарушении соглашения с 2014 года в связи с присоединением Крыма к РФ. Зеленский рассуждал, что если Россия нарушает Будапештский меморандум, то Украина вправе отказаться от своего безъядерного статуса. Москва же заявляет, что выполняет Будапештский меморандум, и обвиняет в его нарушении США и Украину.

Фото: Соловьев / РИА Новости

Россия настаивает на безъядерном статусе Киева

Российский президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москве для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Власти страны называли угрозу Киева получить ядерное оружие одной из причин начала специальной военной операции.

Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация Владимир Путин президент России

Из-за этого Москва озабочена поступающими из Киева заявлениями о пересмотре безъядерного статуса страны. Как указали в российском МИД, «подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия».