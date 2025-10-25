США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению Киева на заседании ООН

США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению Украины на заседании Организации Объединенных Наций (ООН).

В заявлении Киева говорится, что Москва якобы «ведет ничем не спровоцированную войну против Украины», а проведение ею заседания Совета Безопасности о будущем всемирной организации якобы является «оскорблением Устава ООН». К заявлению Украины присоединились Япония, Великобритания, Канада, Австралия и страны Европейского союза (ЕС).

15 октября постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что россияне блестяще владеют настроениями во всемирной организации.

Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне Андрей Мельник Постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии

Песков объяснил возникшую в переговорах по Украине паузу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти на контакт и увеличивать интенсивность диалога.

Эта пауза возникла из-за нежелания Киева интенсифицировать диалог Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

При этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Киев движется к более реалистичной позиции по урегулированию конфликта с Москвой.

Он также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. Дмитриев считает, что урегулировать конфликт на Украине возможно при решении ключевых территориальных вопросов.

Существуют всего несколько элементов. Один из них — гарантии безопасности Украины, (...) также есть территориальный вопрос (...) и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро Кирилл Дмитриев Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Спецпредставитель Путина заявил об интересе США к позиции России

Дмитриев добавил, что у администрации президента США большое желание понять позицию России.

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене диалога между Москвой и Вашингтоном практически не было. Дмитриев подчеркнул, что после прихода Трампа к власти к переговорам с Россией подключился его спецпосланник Стив Уиткофф, который на первой встрече с Путиным «не читал лекций по поводу позиции» Вашингтона и не указывал, что Москве следует делать.

У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в ее логике Кирилл Дмитриев Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Дмитриев отметил, что власти Великобритании и представители либеральной Европы боятся контактов России и США, а отсутствие диалога двух стран создает огромную опасность для всего мира.

Глава РФПИ также анонсировал саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, он состоится, но позже. Он добавил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. Он также отметил, что она должна быть хорошо подготовлена дипломатически.