Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине. Что известно о ночных ударах ВС РФ?

Поддубный: Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине

Армия Россия уничтожила одну из крупнейших тепловых электростанций (ТЭС) на Украине. Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил, что речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим Евгений Поддубный Военный корреспондент

Поддубный добавил, что ВС России продолжают атаки на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также складам боепитаия, военным базам, аэродромам и железнодорожной инфраструктуре.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) признают неспособность своих систем противоракетной и противовоздушной обороны справиться с ударами российских войск, интенсивность которых растет от атаки к атаке.

Россия ударила по Украине ракетами «Кинжал»

В ночь на понедельник, 3 ноября, ВС России ударили ракетами «Кинжал» по объектам ВСУ. Удары были нанесены по целям в Киевской и Житомирской областях Украины. По предварительным данным, российские войска атаковали украинские авиабазы.

Также Российская армия поразила промышленное предприятие в Павлограде в Днепропетровской области. В результате на месте удара начался масштабный пожар.

Кроме того, 2 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по перевозимой румынскими наемниками технике ВСУ под Одессой. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что среди пораженной техники было несколько систем противовоздушной обороны.

Румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело Сергей Лебедев Координатор пророссийского николаевского подполья

В ночь на 30 октября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали военные и энергетические объекты, при атаке были задействованы более 100 дронов-камикадзе «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров».

Украинские ТЭЦ неоднократно становились целями ударов ВС России

25 октября одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве была полностью уничтожена в результате ракетного удара.

Также в октябре левый берег Киева практически полностью остался без света после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в в украинской столице.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко, в Киеве на одной из теплоэлектроцентралей в результате удара ВС России пострадали блочные трансформаторы.

После этого президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на критику по защите киевских ТЭЦ от дронов. По его словам, вопрос не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), так как военные не могут использовать ракеты Patriot против дронов. Также украинский лидер подчеркнул, что не готов предъявить претензии и к мэру столицы.

Я мог бы сейчас сказать, что я думаю об этом всем, но не буду, потому что война одна у нас на всех… Поэтому я не буду расходиться антикомплиментами тем людям, которые в целом не способны что-то сделать Владимир Зеленский Президент Украины

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, отметил, что в последнее время вокруг темы ударов по энергосистеме Украины распространяется «много бреда и манипуляций». По его словам, ответственность за ситуацию в Киеве стремятся переложить на столичные власти.