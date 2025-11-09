Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:50, 9 ноября 2025Бывший СССР

«Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

«Центрэнерго»: Все государственные ТЭС Украины приостановили работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

Ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью

«Центрэнерго»

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что остановка генерации электроэнергии станциями украинской компании «Центрэнерго» не означает прекращение генерации по всей стране. «Чтоб вы понимали, у "Центрэнерго" только две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Была еще Углегорская, но о ней давно речи не идет», — отметил он. Коц добавил, что доля компании в общем объеме производства электроэнергии Украины составляет около 8 процентов, а в структуре тепловой генерации — примерно 18 процентов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, в свою очередь, заявил, что не стоит полностью доверять информации, идущей из Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций, поскольку Киев может таким образом преследовать цели, связанные с финансированием из Европы.

Материалы по теме:
«Нет желающих получить ядерной бомбой» Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
«Нет желающих получить ядерной бомбой»Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
7 ноября 2025
«Точка невозврата пройдена» ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
«Точка невозврата пройдена»ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
20 октября 2025

Несколько городов Украины погрузились во тьму

Киев столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении вечером в субботу, 8 ноября. По данным «Укрэнерго», город погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город. Ситуация с энергоснабжением остается крайне напряженной с 10 октября, когда электричество стало подаваться с перебоями в разные регионы страны.

Также без света остались Запорожье и Харьков. Граждане начали использовать налобные фонари. Также сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались прямо перед отключением света в городе. Кроме того, в Киеве из-за перебоев с электроснабжением загорелся трамвай.

Электричество массово исчезает. Кромешная тьма опускается на украинские города

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По данным «Укрэнерго», отключения электричества на Украине продолжатся в воскресенье, 9 ноября. Отмечается, что почасовые отключения будут применяться объемом от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий будут ограничения мощности. Также оператор призвал экономно использовать электричество в случае его появления.

На Украине напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в столице России

Депутат Верхвной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве на фоне сообщений об отключении света в Киеве.

27 сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?

Артем ДмитрукДепутат Верхвной Рады

В октябре украинский лидер ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве. Политик не ответил прямо, есть ли у Украины возможность лишить российскую столицу электроэнергии. «Наша задача — прежде всего, защищать себя. Мы знаем, что нам делать», — подчеркнул Зеленский.

До этого президент Украины заявил, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.

Если, скажем, угрожают устроить блэкаут в столице Украины, в Кремле должны знать: в ответ возможен блэкаут в российской столице

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Позже Зеленский также пригрозил отключениями света Белгородской и Курской областям в случае масштабного отключения света на Украине из-за российских ударов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Бывший американский чиновник назвал Украину преступным государством

    Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде

    Легендарный производитель виски зарегистрировал товарный знак в России

    В российском регионе отразили атаку БПЛА

    Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    На Украине арестовали командира погибших во время награждения бойцов ВСУ

    Число сбежавших из ВСУ бойцов в 2025 году подсчитали

    На Украине отменили Романовых

    Ряд стран ввели собственные ограничения для туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости