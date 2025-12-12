«НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

Подоляк: Киев готов создать демилитаризованную буферную зону в Донбассе

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, участвующий в переговорах в составе украинской делегации, заявил о согласии Киева на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе.

По его словам, демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. «Необходимо будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение», — указал он.

Советник главы ОП считает, что такое решение станет естественным форматом завершения конфликта. При этом Подоляк подчеркнул, что для Киева является обязательным условием присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.

В России отреагировали на заявление Киева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал желание Киева создать буферную зону в Донбассе. По его словам, Европа и Украина предлагают условия, на которые Москва не согласится.

Европе нужна война. Европе нужно выполнить свою задачу — это уничтожение православного славянского народа. Это у них задача номер один, которую они пытаются реализовать Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ напомнил, что по Конституции территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже являются территорией России.

Вид на жилые дома в Донецке Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Также он напомнил позицию президента России Владимира Путина, согласно которой для обеспечения национальной безопасности РФ Украина должна стать внеблоковым, нейтральным государством, которому другие страны могут помочь восстановить экономику.

Если это не происходит, то нам нужно будет создавать буферную зону вокруг наших границ уже не с Украиной, а с НАТО. Потому что НАТО сегодня оккупировало Украину Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, назвал появление информации о возможном создании демилитаризованной зоны на Украине прощупыванием почвы и проверкой реакции России. Он призвал определить юридический статус территорий.

Дело в том, что надо посмотреть, как это будет выглядеть юридически, что они хотят, пусть расскажут, а наш президент рассмотрит Андрей Колесник депутат Госдумы

Размер буферной зоны оценили

По словам Водолацкого, буферная зона должна быть такой, чтобы позволить гражданам чувствовать себя комфортно. «Это значит, что ни одна ракета, ни один беспилотник не должны пролетать на нашу территорию», — объяснил он. Вместе с тем депутат отметил, что ее размер зависит от стран НАТО, которые поставляют на Украину оружие: чем больше дальность поставляемых Киеву ракет, тем больше должна быть буферная зона.

Или еще раз повторяю: подписывается международный договор со странами-гарантами — Индия, Китай, США — о внеблоковом статусе Украины и о том, что НАТО больше не приближается к границам Украины Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, заявил, что ширина буферной зоны на границе с Украиной должна быть не менее 300 километров. «Вот это будет безопасность. Если не будет никаких нормальных договоренностей. А 300 километров — это как раз будет включать и новые территории», — пояснил он.

Россия создает буферную зону, Зеленский выступает против

Мирный план США, разработанный администрацией американского лидера Дональда Трампа, включает в себя создание демилитаризованной зоны. Кроме того, рассматривается ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек. При этом предложение по урегулированию украинского конфликта якобы предполагает, что будущая демилитаризованная зона на международном уровне будет признана российской территорией. Вместе с тем план Трампа якобы предусматривает, что «российские войска не будут входить в демилитаризованную зону», которая будет организована по «корейской модели».

11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции рассказал, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту Владимир Путин президент России

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин также сообщил о напряженных боях в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, там формируется буферная зона безопасности.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал предложение США по демилитаризованной зоне в Донбассе. По его мнению, оно не учитывает множество нюансов.

Кто будет управлять этой территорией, которую они уже называют «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский президент Украины

Также украинский лидер отказался выводить войска из Донецкой народной республики в рамках американского плана по урегулированию на Украине и потребовал вынести на референдум вопрос об уступках территорий. «Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" в Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума», — заявил он.