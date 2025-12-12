Реклама

Россия
02:26, 12 декабря 2025

Северск «напичкан» российскими флагами. Как ВС РФ установили контроль над городом и что говорят об этом на Украине?

Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Северска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль города Северска в Донецкой народной республике. Также он отчитался о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. По его словам, также взята под контроль южная часть Димитрова.

До этого военблогер Юрий Подоляка заявил, что Северск находится под полным и безоговорочным контролем ВС России.

Северск — наш!

Юрий ПодолякаВоенный блогер

Командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов в докладе президенту России заявил, что между украинскими войсками, принимавшими участие в боях за Северск, отсутствовало взаимодействие. Он отметил, что овладение тактическим рубежом обороны на подступах к населенному пункту было самым сложным этапом во взятии под контроль Северска.

Военнослужащий добавил, что ВСУ создали сеть опорных пунктов, которые состояли из траншей, блиндажей и дотов. «Блиндажи достигали двух метров в глубину. Отмечаю, что отсутствовало взаимодействие между 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой и 54-й механизированной бригадой ВСУ», — сказал он. Пирогов добавил, что Российская армия смогла преодолеть оборону украинских войск.

ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

Система радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины прервала доклад российских военных из Северска Путину. Российские войска в прямом эфире докладывали президенту РФ о ходе операции по взятию под контроль города. В один момент слова военного прервались, и трансляция переключилась на речь Владимира Путина.

Начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что во время доклада командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Наран Очиргоряев до обрыва связи успел только сообщить, в каком здании находится и что есть рядом.

Спустя некоторое время бойцы вновь смогли подключиться и продолжить доклад. Российскому лидеру было доложено об освобождении 115 жилых строений, 208 технических строений и доломитного завода.

В освобождении участвовало 28 штурмовых групп численностью 84 человека. В ходе штурма противник оказывал сопротивление в зданиях Северского доломитного комбината и железнодорожной станции

Наран ОчиргоряевКомандир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона

На Украине признали потерю Северска

В рядах ВСУ признали потерю Северска в Донецкой народной республике. По словам украинского военного с позывным Мучной город полностью перешел под контроль ВС России. Он подчеркнул, что присутствие российской армии «видно всюду». Военный добавил, что Северск буквально «напичкан» флагами Российской Федерации.

Также стало известно, что военнослужащие 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск эвакуировали мирных жителей из Северска. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.

Нашим бойцам удалось вывести людей из зоны боевых действий и немного побеседовать

Борис РожинВоенный блогер

Военкоры сообщили о дальнейшем продвижении ВС России

После взятия под контроль Северска Вооруженные силы России наступают на Славянск. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», параллельно с этим Российская армия штурмует населенный пункт Свято-Покровское. Общая площадь продвижения российских войск составляет 31,5 квадратных километра.

После появления множества видео российских бойцов с флагами и OSINT-аналитики противника признали фактическую потерю Северска и убрали с карт серую зону между Выемкой и Переездным

Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Также глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что российские военные взламывают оборону ВСУ на северском направлении. Он рассказал об уверенном продвижении ВС России. Взлом обороны украинских войск, отметил он, обеспечивает продвижение всей российской группировки военнослужащих.

