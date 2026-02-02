Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:23, 2 февраля 2026Мир

Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

WP: Трамп пошутил о Канале, Гренландии и Венесуэле в качестве штатов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе страны. На это обратила внимание газета The Washington Post.

На субботнем ужине американский лидер заявил, что у него нет планов захватывать Гренландию, он хотел бы ее купить.

У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом

Дональд Трамппрезидент США

Как отмечает WP, заявление прозвучало в шутливом формате.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. На опубликованном изображении глава Белого дома демонстрирует европейским лидерам в Белом доме карту, на которой эти территории окрашены в цвета американского флага.

Материалы по теме:
«Управы на него нет» Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
«Управы на него нет»Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
20 января 2026
«Атмосфера тревожная» Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
«Атмосфера тревожная»Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
29 января 2026
«Это чрезвычайная угроза» Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы. С чем связано обострение конфликта между странами?
«Это чрезвычайная угроза»Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы. С чем связано обострение конфликта между странами?
30 января 2026

Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

1 февраля американский лидер заявил о начале переговоров по Гренландии.

Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку

Дональд Трамппрезидент США

29 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии. Политик отметил, что сегодня он «немного более оптимистичен, чем неделю назад», в отношении возможности поиска решения.

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что по итогам переговоров с представителями Дании и Гренландии США ждет хороший результат. Уточняется, что Вашингтон пытается добиться контроля над арктическим островом.

При этом ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Трамп опасается сотрудничества Канады с Китаем

Китай захватит Канаду, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином, предупредил Трамп.

Если они заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой

Дональд Трамппрезидент США

До этого Трамп предупредил Великобританию и Канаду об опасности сотрудничества с Китаем. «Это очень опасно для них. А для Канады еще опаснее вести дела с Китаем», — подчеркнул глава Белого дома, комментируя визит британского премьер-министра Кира Стармера в Пекин.

Президент США называл премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

В свою очередь Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможных ответных действий.

Материалы по теме:
В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия
В США появился законопроект об аннексии Гренландии.Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия
13 января 2026
Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?
Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?
17 января 2026
«Без нас вы бы говорили по-немецки» Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой
«Без нас вы бы говорили по-немецки»Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой
21 января 2026

В США рассказали об отношениях с Венесуэлой

28 января Рубио заявил, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать эту латиноамериканскую страну.

Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США

Марко Рубиогоссекретарь США

Рубио добавил, что после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро ситуация в республике начала улучшаться. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится и далее.

Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что «не знает, что происходит».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Стало известно о планах Hyundai Motor вернуться в Россию

    Европу назвали главной проигравшей стороной в конфликте на Украине

    Стало известно о наличии у ВСУ женской роты беспилотных систем

    В файлах Эпштейна обнаружились его разговоры о ДиКаприо и деньгах

    В НХЛ российский вратарь подрался с голкипером «Бостона»

    Чемпионка мира пожаловалась на жестокие правила по допуску к Олимпиаде-2026 для россиян

    Xiaomi скопировала iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok