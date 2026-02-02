Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

WP: Трамп пошутил о Канале, Гренландии и Венесуэле в качестве штатов США

Президент США Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе страны. На это обратила внимание газета The Washington Post.

На субботнем ужине американский лидер заявил, что у него нет планов захватывать Гренландию, он хотел бы ее купить.

У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом Дональд Трамп президент США

Как отмечает WP, заявление прозвучало в шутливом формате.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. На опубликованном изображении глава Белого дома демонстрирует европейским лидерам в Белом доме карту, на которой эти территории окрашены в цвета американского флага.

Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

1 февраля американский лидер заявил о начале переговоров по Гренландии.

Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку Дональд Трамп президент США

29 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии. Политик отметил, что сегодня он «немного более оптимистичен, чем неделю назад», в отношении возможности поиска решения.

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что по итогам переговоров с представителями Дании и Гренландии США ждет хороший результат. Уточняется, что Вашингтон пытается добиться контроля над арктическим островом.

При этом ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Трамп опасается сотрудничества Канады с Китаем

Китай захватит Канаду, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином, предупредил Трамп.

Если они заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой Дональд Трамп президент США

До этого Трамп предупредил Великобританию и Канаду об опасности сотрудничества с Китаем. «Это очень опасно для них. А для Канады еще опаснее вести дела с Китаем», — подчеркнул глава Белого дома, комментируя визит британского премьер-министра Кира Стармера в Пекин.

Президент США называл премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

В свою очередь Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможных ответных действий.

В США рассказали об отношениях с Венесуэлой

28 января Рубио заявил, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать эту латиноамериканскую страну.

Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США Марко Рубио госсекретарь США

Рубио добавил, что после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро ситуация в республике начала улучшаться. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится и далее.

Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что «не знает, что происходит».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

