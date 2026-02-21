Украина показала худший результат в истории на зимних Играх

Украина осталась без медалей, у нее худший результат в истории на зимних Играх

Сборная Украины показала худший результат в истории на зимних Олимпийских Играх, команда осталась без медалей. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Ранее украинцы не завоевывали медалей на зимних Олимпиадах 2002 и 2010 годов, но тогда лучшим результатом представителей страны становились пятые места. На Олимпиаде-2026 максимальным результатом украинской сборной стали шестые места в командном фристайле и эстафете в санном спорте.

В ходе нынешних Игр Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно запрещал украинским спортсменам выступать в экипировке, нарушающей правила организации. Например, скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за желание соревноваться в шлеме с фотографиями погибших спортсменов-соотечественников. Кроме того, МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью: «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил свое 19-е место на соревнованиях присутствием россиянина Петра Гуменника.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. Единственную медаль среди россиян на данный момент завоевал Никита Филиппов. Он финишировал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.