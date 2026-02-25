Реклама

00:50, 25 февраля 2026Мир

«Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

Глава ЕК фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского.

С нашей стороны назвать дату пока невозможно

Урсула Фон дер ЛяйенПредседатель Еврокомиссии

По словам политика, она осознает важность обозначения конкретной даты для главы Украины. Она также пообещала Зеленскому, что Евросоюз предоставит поддержку, с помощью которой Киев мог бы достичь заявленной цели.

Зеленский потребовал установить конкретную дату вступления Украины в ЕС

Украинский лидер призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок. Зеленский подчеркнул, что присоединение Украины к странам — участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Политик считает, что в противном случае Россия заблокирует процесс вступления Киева в объединение.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил, что Киев требует от Брюсселя четких рамок и сроков вступления в Европейский союз.

Членство в ЕС для Украины, и не только для Украины, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности. Это стратегический выбор нашего народа

Андрей СибигаГлава МИД Украины

При этом глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера. По ее мнению, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что вступление Украины в Евросоюз в 2027 году исключено и невозможно. По его словам, для членства в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, что займет несколько лет, из-за этого ускоренное принятие республики в союз видится нереалистичным.

В ЕС увидели угрозу в ускоренном принятии Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное принятие Украины в Европейский союз и НАТО является путем к войне.

Украина не может защитить Европу от России. Украина не укрепляет Европу, а втягивает ее в войну

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

По мнению политика, Украина должна оставаться «буферной зоной» между западными странами и Россией. Он считает, что принятие Украины в ЕС приведет к войне, так как один член объединения не может быть вовлечен в конфликт с великой державой. Орбан подчеркнул, что другие страны будут вынуждены вовлечься, что приведет к разрушению европейского рынка.

Глава оппозиции Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими европейскими лидерами не поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, большинство лидеров ЕС считают, что все страны-кандидаты должны соответствовать критериям, прежде чем присоединиться к блоку.

Депутат Европейского парламента (ЕП) Станислав Тышкан, в свою очередь, заявил, что планы ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году напрямую угрожают внутреннему единству объединения.

Это попытка подорвать единообразие статуса членства, установленное в статье 49 Договора о Европейском союзе, и создать привилегированный «ускоренный» путь к вступлению

Станислав ТышканДепутат Европейского парламента

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал план по вступлению Украины в ЕС в 2027 году безумием. По его словам, это «смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, масштабный и разорительный бюджетный трансфер, а также официальное перемещение войны в ЕС».

