«Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского.
С нашей стороны назвать дату пока невозможно
По словам политика, она осознает важность обозначения конкретной даты для главы Украины. Она также пообещала Зеленскому, что Евросоюз предоставит поддержку, с помощью которой Киев мог бы достичь заявленной цели.
Зеленский потребовал установить конкретную дату вступления Украины в ЕС
Украинский лидер призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок. Зеленский подчеркнул, что присоединение Украины к странам — участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Политик считает, что в противном случае Россия заблокирует процесс вступления Киева в объединение.
Глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил, что Киев требует от Брюсселя четких рамок и сроков вступления в Европейский союз.
Членство в ЕС для Украины, и не только для Украины, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности. Это стратегический выбор нашего народа
При этом глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера. По ее мнению, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что вступление Украины в Евросоюз в 2027 году исключено и невозможно. По его словам, для членства в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, что займет несколько лет, из-за этого ускоренное принятие республики в союз видится нереалистичным.
В ЕС увидели угрозу в ускоренном принятии Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное принятие Украины в Европейский союз и НАТО является путем к войне.
Украина не может защитить Европу от России. Украина не укрепляет Европу, а втягивает ее в войну
По мнению политика, Украина должна оставаться «буферной зоной» между западными странами и Россией. Он считает, что принятие Украины в ЕС приведет к войне, так как один член объединения не может быть вовлечен в конфликт с великой державой. Орбан подчеркнул, что другие страны будут вынуждены вовлечься, что приведет к разрушению европейского рынка.
Глава оппозиции Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими европейскими лидерами не поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, большинство лидеров ЕС считают, что все страны-кандидаты должны соответствовать критериям, прежде чем присоединиться к блоку.
Депутат Европейского парламента (ЕП) Станислав Тышкан, в свою очередь, заявил, что планы ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году напрямую угрожают внутреннему единству объединения.
Это попытка подорвать единообразие статуса членства, установленное в статье 49 Договора о Европейском союзе, и создать привилегированный «ускоренный» путь к вступлению
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал план по вступлению Украины в ЕС в 2027 году безумием. По его словам, это «смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, масштабный и разорительный бюджетный трансфер, а также официальное перемещение войны в ЕС».