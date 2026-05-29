Shot: Дроны ВСУ повредили многоквартирный жилой дом в Волгограде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград. В результате дроны повредили многоквартирный жилой дом в российском городе.

По словам очевидцев, начиная с 0:11 по московскому времени прозвучало не менее десяти взрывов в южной и центральной части города. От громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Также жители города заметили яркие вспышки в небе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул Вершинина 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано Андрей Бочаров Губернатор Волгоградской области

Еще один регион России подвергся массированной атаке

Ростовская область вновь подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В ночь на 29 мая в небе было уничтожено более 80 беспилотников.

ВСУ атаковали девять райнов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дроны также атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). В Углегорске был поврежден автомобиль ремонтной бригады ГУП ДНР «Вода Донбасса». Погибли трое сотрудников организации. Четвертый сотрудник серьезно пострадал, за его жизнь борются медики. Кроме того, ранения получили мужчина на автодороге «Харцызск — Иловайск», мужчина в Никитовском районе Горловки, и двое мужчин в Амвросиевке.

В ДНР дроны ударили по трем объектам гражданской инфраструктуры, четырем жилым домостроениям, шести автомобилям специализированной техники и одной легковушке.

Беспилотник врезался в жилой дом в граничащей с Украиной стране

В румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом. Мощный удар попал на видео.

В Службе экстренного реагирования Румынии сообщили, что пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. По состоянию на текущий момент жертв не обнаружено.

В опубликованном заявлении говорится, что беспилотник упал на жилой дом, в результате чего на десятом этаже вспыхнула квартира. На место прибыли силы IGSU Галац, а также другие подразделения Министерства внутренних дел и специализированные команды SRI для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

13 мая стало известно, что в Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения на границе с Украиной. Официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош заявил, что компоненты беспилотника, по всей вероятности, были распечатаны на 3D-принтере.

В ночь на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Кроме того, на территории республики упал как минимум еще один дрон.