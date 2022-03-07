В МИД предрекли новые отношения России с Европой и Западом

Директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин в комментарии РИА Новости предположил, каким образом изменятся отношения России с Европой и Западом после событий на Украине.

Новый уровень

Представитель МИД предрек, что ситуация на Украине приведет к новому качеству отношений России с Европейским союзом (ЕС), НАТО и США.

Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом Олег Тяпкин директор третьего Европейского департамента МИД РФ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отношения страны с США и Западом близятся к точке невозврата. Она напомнила, что Россия уважает собственные интересы и взгляды на безопасность, поэтому делает то, «что выгодно как стране и как народу».

Высылка дипломатов

Ранее 7 марта российские дипломаты при Организации Объединенных Наций (ООН), высланные из США, вылетели с семьями в Москву. Всего из Нью-Йорка отправились в Россию 50 человек, за которыми в Штаты прибыл правительственный спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия».

12 российских дипломатов были объявлены в США персонами нон грата

28 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и обязали их покинуть страну до 7 марта. Он подчеркнул, что это решение свидетельствует о неуважении Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за этим решением США последует ответ, необязательно симметричный. Москва расценила высылку своих дипломатов как циничную эскалацию в двусторонних отношениях.

Россия и Запад

6 марта Захарова сообщила, что спецслужбы стран НАТО приглашали на «некие беседы» российских граждан, взаимодействовавших с дипломатами из России за границей. В частности, с россиянами общались представители США, Польши и стран Прибалтики, чтобы установить список контактов этих людей.

Представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов предположил, что Запад стремится вытеснить Россию с международной арены. Для воздействия на страну используются ресурсы всемирные организации, включая ООН.

Так, 25 февраля члены Палаты представителей Конгресса США договорились обсудить резолюцию с призывом исключить Россию из Совета безопасности ООН из-за военной операции страны в Донбассе. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в ходе диалога с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на эти призывы заявил, что механизм лишения России места члена в Совбезе ООН отсутствует. «Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна», — подчеркнул он.

Ситуация на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Он сообщил, что в ее рамках власти страны «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего Путин назвал защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

В ответ на действия России страны Запада планировали нанести сокрушительный удар по экономике России, заявляя о готовности заплатить за него высокую цену. Ряд стран анонсировали масштабные санкции против российских банков, политиков, бизнесменов и отдельных отраслей экономики.

Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью «конфликта на Украине», альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений Мария Захарова официальный представитель МИД России

При этом западные страны выступили в поддержку Украины, предоставляя ей финансовую и военную помощь. Захарова заявила, что действуя таким образом, страны НАТО становятся участниками военных преступлениях.

Переговоры Москвы и Киева

На данный момент Москва и Киев уже провели два раунда переговоров. Первая встреча делегаций состоялась в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продолжалась около пяти часов.

Главой российской стороны стал помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину на переговорах представили министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

3 марта делегации двух стран провели второй раунд переговоров по ситуации на Украине в Беловежской Пуще. По итогам встречи стороны решили создать каналы связи и взаимодействия, чтобы создать гуманитарные коридоры с возможностью прекращения огня.

Ожидается, что третий раунд переговоров России и Украины состоится на польско-белорусской границе, сообщил член делегации Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он добавил, что встреча запланирована на 15:00 по московскому времени 7 марта.