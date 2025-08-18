«Помогите нам видеть мирное небо». 16-летняя жительница Луганска обратилась к Мелании Трамп после ее письма Путину о детях

Школьница Фаина Савенкова из ЛНР отправила ответное письмо Мелании Трамп

16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова написала ответное письмо первой леди США Мелании Трамп после ее письма российскому президенту Владимиру Путину с призывом защитить детей. Она назвала себя одной из тех детей войны, о которых Мелания писала Путину.

Как ребенок, вот уже 11 лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому Фаина Савенкова

Савенкова также рассказала о мемориалах погибшим детям в Донецке и Луганске, и как после видеообращения в 2021 году к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь ее данные появились на сайте «Миротворец», и Фаине стали поступать угрозы и оскорбления. По мнению Савенковой, прекратить работу сайта и вернуть детям спокойную жизнь можно «одним росчерком пера [президента Украины Владимира] Зеленского», но украинский лидер этого не делает.

«Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. <…> Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!» — заключила Савенкова.

Школьница обращалась к генсеку ООН и приглашала Трампа в Донбасс

Савенкова в 2021 году (на тот момент ей было 12 лет) после включения в базу «Миротворца» призывала Зеленского как можно скорее закрыть скандальный сайт, а также «прекратить войну» в Донбассе.

Кроме того, она обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу, выразив опасение за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в этот список. Девочка попросила Гутерриша повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал неприемлемой публикацию данных о детях на «Миротворце» и требовал удалить их. При этом, по словам самой Фаины, в ЮНИСЕФ отказались от встречи с ней. «ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось», — рассказала она.

В том же году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала Национальную полицию и Службу безопасности Украины изъять информацию о несовершеннолетних из списков сайта.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Позднее Савенкова также писала президенту Франции Эммануэлю Макрону, Жозепу Боррелю, который на тот момент занимал пост главы евродипломатии, а также приглашала президента США Дональда Трампа посетить Донбасс, считая, что ему было бы это полезно.

Перед Новым годом и Рождеством она поздравила бойцов, находящихся в зоне спецоперации, а также сотрудников российских спецслужб, волонтеров и журналистов.

Мелания Трамп попросила Путина защитить детей от войны, установив мир

Трамп во время встречи с Путиным на Аляске лично передал российскому политику письмо от жены Мелании. В нем первая леди США просит защитить детей от войны, а также обращает внимание на то, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности», и задача мировых лидеров — поддерживать надежду нового поколения, а также заботиться о достойном мире для всех.

«Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии», — написала Мелания Трамп. Она заверила, что именно Путин может «единолично вернуть мелодичный смех» детям. В таком случае он будет «служить не только России, но и человечеству».

Трамп позднее опубликовал письмо супруги.