«Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

Путин заявил, что Москва была вынуждена защищать людей, связывающих судьбу с РФ

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Политики обсудили сотрудничество между странами, украинский кризис, политику Европы и НАТО, а также энергоснабжение и некоторые другие темы.

Встреча началась с «неприятного» вопроса

Обменявшись приветствиями, Путин и Фицо перевели разговор в более непринужденную форму. Европейский лидер задал президенту России «не очень приятный» вопрос.

«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — поинтересовался словацкий премьер. Российский лидер ответил ему с юмором.

Если я жив, то хорошо! Владимир Путин президент России

«Приятный вопрос. Это каждого касается», — добавил Путин.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Фицо поблагодарил Путина и заявил о готовности передать его послание Европе

Фицо также поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное Россией в ходе визита словацкой делегации на парад Победы в Москве.

Для всех нас это был действительно впечатляющий [опыт]. И, поверьте мне, я не жалею, что приехал Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Вместе с тем словацкий премьер допустил, что его раскритикуют за встречу с президентом России: «Конечно, меня критикуют за то, что я здесь, в Пекине, и провожу встречу с вами. Конечно, все будут звонить и спрашивать: "А что вам сказал президент Путин?"»

Однако, несмотря на это, премьер Словакии заявил о готовности передать послание от России другим лидерам стран Европейского союза (ЕС). Кроме того, он заявил, что ЕС напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира.

«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой», — отметил Фицо.

Примечательно, что премьер-министр Словакии является единственным европейским лидером, прибывшим в Пекин на мероприятия, посвященные 80-летию победы Китая над Японией.

Путин обвинил страны Запада в провокациях

Президент России заявил об истерии на Западе «по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу». По его словам, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность.

«Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать», — заверил Путин.

Что касается «агрессивных планов России в отношении Европы» — хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований Владимир Путин президент России

Путин и Фицо обсудили кризис на Украине

Также Путин объяснил, зачем Россия начала специальную военную операцию на Украине. По его словам, это было сделано для защиты своих интересов и тех людей, «которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традицией». При этом, по словам российского лидера, достижение консенсуса по гарантиям безопасности Украины возможно.

Вместе с тем Путин отметил, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. В связи с чем, по словам российского лидера, возможное членство Украины в НАТО затрагивает вопрос обеспечения безопасности России.

«Что касается членства Украины в ЕС, мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», — объяснил Путин. Фицо поддержал его.

Я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Фицо добавил, что Словакия готова поддержать вступление Украины в ЕС, но для этого Киев должен выполнить все необходимые требования.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Фицо заявил о жесткой реакции Словакии на атаки на нефтепровод «Дружба»

Премьер-министр Словакии заверил, что Братислава очень жестко реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Фицо сообщил Путину, что вскоре планирует лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить решительный протест в связи с атаками Киева. По его словам, Словакия заинтересована в поставках российских газа и нефти.

Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российского газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве и в других областях Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Украина, пытаясь нанести вред России, причиняет ущерб партнерам Москвы.

При этом Путин заверил словацкого премьера, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, а также посоветовал Европе закрыть поставки газа на Украину.

Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов Владимир Путин президент России

Путин и Фицо обсудили экономическое сотрудничество Москвы и Братиславы

Президент России отметил, что некоторые словацкие компании продолжают работать на российском рынке. Это, по словам российского лидера, полезно для экономики европейской страны.

«Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом», — указал Путин, добавив, что надеется на рост торговли между Россией и Словакией.

Он заверил, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии, уточнив, что речь идет прежде всего об экономических показателях. «Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство, политика дает результат положительный», — сказал российский лидер.