В НАТО заявили о планах России вести затяжной конфликт на Украине

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия готовится к затяжной спецоперации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP сообщил, что Россия намерена вести затяжной конфликт на Украине. Его слова приводит телеканал France 24.

Затяжной конфликт

Столтенберг заявил о соответствующих планах России и подчеркнул, что сейчас идет подготовка к их осуществлению. По мнению генсека НАТО, Киеву необходимо поставлять военную помощь до тех пор, пока Москва не усомнится в способности одержать верх в боевых действиях.

Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов Йенс Столтенберг генсек НАТО

Генсек призвал участников Североатлантического альянса продолжать поддерживать Украину. Он выразил уверенность, что конфликт завершится мирными переговорами. Наиболее быстро к диалогу приведут поставки вооружений и боеприпасов Киеву.

Ранее Столтенберг допустил превращение конфликта на Украине в войну России и НАТО. «Но я уверен, что мы этого избежим», — отметил он.

Возможность переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ряд стран призывают его сесть за стол переговоров с Россией. «Однако я не вижу предмета для разговора», — подчеркнул он. По его мнению, диалог президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона является безрезультатным.

В середине ноября Зеленский оценил возможность переговоров с Россией и опроверг свой отказ от диалога. Он отметил, что самым важным требованием Киева к Москве является восстановление справедливости. Украинский лидер также допускал, что конфликт с Россией может завершиться в 2023 году.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 декабря информировал об отсутствии перспектив по диалогу с Украиной. По его мнению, российские власти на данный момент их не видят.

Однако ранее в Кремле неоднократно сообщали, что Россия считает дипломатию самым предпочтительным способом достижения целей спецоперации.

В конце октября российский президент Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что именно Киев отказался от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — отметил он.

Действия России

17 декабря российский лидер ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Он заслушал доклад о ходе действий, а также провел совещание и встречи с военачальниками. «Уважаемые товарищи, хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — призвал Путин.

А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений Владимир Путин президент России

Участниками совещания стали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Во время встречи Путин заслушал доклады командующих каждого операционного направления спецоперации.

По данным Минобороны на 15 декабря, Россия пресекла атаки Вооруженных сил Украины на трех направлениях — краснолиманском, донецком и купянском. Кремль неоднократно заверял, что цели спецоперации будут достигнуты.