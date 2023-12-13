«Тот же старый хлам. Ничего нового» Почему визит Зеленского в США закончился полным провалом?

Bloomberg: Зеленский умолял Конгресс США выделить деньги Киеву, но провалился

Владимир Зеленский нанес официальный визит в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом и умолял Конгресс наконец выделить Киеву деньги, но в конечном итоге провалился и покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны США продолжать оказывать поддержку своему союзнику в следующем году.

При этом по пути в США Зеленский успел посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос о вступлении Украины в ЕС и даже смог невольно устроить внутриполитический кризис в Кабо-Верде во время промежуточной встречи с премьер-министром страны Жозе Улисишем Коррейа-и-Сильвой.

Зеленский попытался убедить Конгресс в необходимости поддержки Киева

Перед встречей с Байденом Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса США, на которой попытался убедить законодателей в том, что проблема коррупции на Украине не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.

Несмотря на усилия украинского президента, конгрессмены все же не впечатлились речью Зеленского.

Основная проблема с финансированием Украины и причина, по которой так много американцев обеспокоены этим вопросом, заключается в том, что до сих пор нет ясности относительно стратегии и конечной цели Майк Джонсон спикер Палаты представителей Конгресса США

Сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт описал итоги встречи с Зеленским фразой «все тот же старый хлам». Более того, он выразил недовольство тем, что вместо разговора с президентом США о сохранности американских границ сенаторам сейчас приходится слушать речь Зеленского про границы Украины.

При этом часть законодателей после встречи с Зеленским раскритиковали Белый дом за медлительность в вопросах поставок военной помощи, будучи убежденными в том, что США были бы сегодня в лучшем положении, если бы Вашингтон раньше поддержал Украину и предоставил ей всю запрашиваемую военную помощь.

«Я думаю, на самом деле, если бы мы предоставили соответствующую помощь раньше, мы были бы в лучшем положении. Украина сегодня была бы в лучшем положении, чем есть сейчас», — отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран.

Встреча Зеленского и Байдена не принесла значимых результатов

Во время встречи глав государств в Белом доме Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи, общая сумма которого составляет лишь 200 миллионов долларов. Озвучив цифры, Байден попросил Зеленского «не терять надежду». Американский лидер также заверил, что США остаются на стороне Украины.

Фото: Evan Vucci / AP

После официальной части встречи журналисты задали Зеленскому вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией. «Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — сообщила журналист агентства Bloomberg. Когда подобный вопрос о победе Украины прозвучал в адрес Байдена, то тот лишь усмехнулся и улыбнулся, обойдясь без конкретного ответа.

Позднее Байден заявил, что хоть Вашингтон и испытывает трудности с выделением 60 миллиардов долларов помощи, США рассчитывают, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. «Победа будет означать, что Украина останется независимым государством, сможет защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию», — уточнил американский лидер.

Визит продемонстрировал ослабевание проукраинского лобби

По мнению обозревателей агентства Bloomberg, визит Зеленского продемонстрировал ослабевание некогда широкой политической поддержки действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как контрнаступление, поддержанное поставками западных вооружений, провалилось. Не лучшую службу Зеленскому и его попыткам переубедить представителей истеблишмента США сослужила и его неоднозначная репутация: президента Украины неоднократно критиковали за отсутствие всякой благодарности за американскую помощь.

То, о чем, похоже, просит администрация Байдена — это миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии победы и без ответов, которые, я думаю, должны быть даны американскому народу спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон

Не получив однозначных обещаний и заверений о поддержке США, Вашингтон лишь ограничился выделением символического пакета военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров и патроны для стрелкового вооружения.

Глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что без решения Конгресса США о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.

Последняя попытка принятия законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов Киеву в этом году состоялась 7 декабря. Тогда инициаторы голосования не смогли набрать нужного количества голосов, поэтому верхняя палата Конгресса до сих пор не может приступить к рассмотрению документа и утвердить его без дополнительных слушаний по вопросу поддержки Киева.

Фото: Andrew Harnik / AP

14 декабря члены нижней палаты Конгресса должны отправиться на рождественско-новогодние каникулы, которые продлятся до начала января. При этом Конгресс уже столкнулся с большими трудностями в работе из-за разногласий сенаторов, обсуждающих более насущный для Вашингтона вопрос пограничной политики между США и Мексикой. Подобное положение дел в Конгрессе делает невозможной просьбу Зеленского об экстренном выделении помощи уже в этом году.

Пытаясь исправить ситуацию, лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона перенести каникулы ради согласования финансовой помощи Украине. Однако конгрессмен не уточнил, как Джонсон ответил на это предложение.