Назван командующий Ленинградским военным округом. Кто такой генерал-полковник Лапин, и за что его критиковал Кадыров?

URA.RU: генерал Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в военных кругах. Официальных подтверждений этому пока не поступало.

По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом (и параллельно группировкой) почетнее источник URA.RU в военных кругах

О возможном назначении также сообщила «Фонтанка». В материале Лапин назван наиболее вероятной кандидатурой на этот пост.

Отмечается, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения зоны проведения спецоперации «обращаясь к командному составу Ленинградского военного округа, сказал фразу, которая была интерпретирована так, словно решение по Александру Лапину уже принято».

Источники издания разошлись во мнениях, подписан ли указ о назначении, или окончательное решение только будет принято. Один из собеседников газеты заявил, что Лапин уже принял на себя командование округом.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, они появились из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса.

Ленинградский военный округ включает в себя Республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военного округов, а также о расширении Южного.

Лапина отстранили от должности командующего ЦВО в октябре 2022 года

Александр Лапин является командующим войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Он прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генерал-полковнику звания Героя России.

29 октября 2022 года ЧГТРК «Грозный» сообщил, что Александра Лапина отстранили от должности. Телеканал не привел причин, по которым якобы принято такое решение. Ранее он неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Позднее агентство URA.RU уточняло, что командующий не отстранен от должности, а взял трехнедельный отпуск. По словам источника в Минобороны, Лапину «дали время отдохнуть», сославшись на то, что он с самого начала спецоперации командовал войсками.

3 ноября сообщалось, что временно исполняющим обязанности командующего ЦВО вместо генерал-полковника Лапина назначили генерал-майора Александра Линькова.

10 января 2023 года стало известно, что Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России. Уточнялось, что на новой должности он займется планированием и мобилизационными вопросами.

17 февраля Минобороны подтвердило смену командующего Центральным военным округом. Назначение получил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Военное ведомство объявило и о других назначениях. Так, командующим войсками Западного округа стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, Восточного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов, Южного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Лапина неоднократно критиковал Кадыров

Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. 1 октября 2022 года он обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР).

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Сменившего Лапина на должности командующего ЦВО генерала Мордвичева Кадыров называл самым лучшим генералом.

В свою очередь российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев отмечал, что Лапин — подготовленный и очень способный генерал с хорошим военным образованием. Он заявлял, что его необходимо фронту.

После сообщений о том, что генерал-полковник взял отпуск, российские военные попросили Лапина вернуться в зону проведения спецоперации.