Дегтярев заявил об отвращении к сменившим гражданство спортсменам

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о россиянах, сменивших спортивное гражданство. Он раскритиковал их решение и заявил, что не принимает подобную позицию.

По его словам, действия таких спортсменов вызывают вопросы. «Потом получают призовые — и в Думу. А это что такое? У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — заявил министр спорта.

Дзюдоисты Махмадбек Махмадбеков и Денис Лаврентьев Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Многие спортсмены сменили гражданство России ради карьеры

Недавно стало известно о смене гражданства дзюдоиста Махмадбека Махмадбекова. Теперь спортсмен начнет представлять ОАЭ. Махмадбеков признался, что решение о гражданстве принималось очень тяжело: на протяжении девяти лет он представлял лишь Россию. В Федерации дзюдо России (ФДР) заявили, что спортсмен поторопился, приняв «эмоциональное решение».

В ноябре 2023 года сменил гражданство и велогонщик-рекордсмен Михаил Яковлев — отныне он представляет Израиль. МОК ратифицировал решение без одобрения российской стороны. Позже спортсмен указал, что принял подобное решение из-за желания дальше участвовать в соревнованиях. «Я погонялся в России несколько месяцев и уже с головой хватило, одни и те же соперники», — утверждал он.

Затем гражданство сменили еще несколько спортсменов из разных сфер. Например, теннисистка Элина Аванесян начала играть за Армению, Денис Тарадин участвует в соревнованиях от Кипра, а Чермен Валиев — от Албании.

Как стало известно, на ОИ-2024 в Париже шестеро бывших россиян стали олимпийскими чемпионами. Среди них — дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан), гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия), борцы Магомед Рамазанов (Болгария), Ахмед Таждинов (Бахрейн), Разамбек Жамалов (Узбекистан) и волейболистка Екатерина Антропова в составе сборной Германии.

Андрей Кириленко Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мнения о сменивших гражданство россиянах разделились

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что не принимает идею о смене спортивного гражданства. «Мне не нравится эта идея», — заявил он. При этом глава РФБ не стал негативно высказываться об уехавших из России спортсменах.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала россиян, которые решили ехать на ОИ и представлять новые страны. Главное, по ее мнению, что сменившие гражданство атлеты прославили свой народ и свою тренерскую школу.

Тем временем спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву кажется закономерным, что россияне меняют гражданство ради карьеры. Он объяснил, что многие спортсмены желают выходить на мировую арену и готовиться к Олимпиаде. По этой причине, как бы страна ни стремилась сохранить своих спортсменов, смена гражданства многими профессионалами необратима, считает он.

Михаил Яковлев Фото: Tim de Waele / Getty Images

Россия готовится к возвращению в мировой спорт и на ОИ

Министр спорта России указал, что страна должна снова участвовать в Олимпийских играх (ОИ). «Мы являемся хранителями олимпийских ценностей», — отметил Дегтярев. Он добавил, что стране необходимо постепенно возвращаться в олимпийские организации и на мировую арену, а дополнительные форматы — развивать.

Помимо этого, он назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) союзником России. «Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений», — заявил Дегтярев. Тогда же чиновник сообщил, что страна не намерена изолироваться от мирового спорта и заинтересована лишь в искоренении допинга и возвращении на ОИ.

В этом же ключе министр спорта высказался и о возможном выходе страны из числа членов МОК. «Дверью хлопать и уходить из МОК мы не можем», — уточнял Дегтярев.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российским спортсменам можно принимать участие в различных соревнованиях без демонстрации национальных символов.