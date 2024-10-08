Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок на день рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Оба выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию, а также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок». При этом представитель Кремля заметил, что презент превысил лимит по стоимости, который для госслужащих составляет 3000 рублей.

Реджеп Эрдоган Фото: Murad Sezer / Reuters

Ушаков добавил, что подарки были от тех стран, с которыми РФ поддерживает плотные отношения. При этом от недружественных стран поздравлений не поступало, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президента России поздравили лидеры, политики и граждане многих стран

«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!» — написал глава Чечни Рамзан Кадыров и поблагодарил политика «за помощь в достижении мира и стабильности» в регионе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Путину долголетия, счастья и успехов в деятельности на посту, а мэр Москвы Сергей Собянин — крепкого здоровья и «реализации всего задуманного на благо Отечества». Телеграммы в честь праздника направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и лидер КНДР Ким Чен Ын. По словам Ушакова, очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина.

В Нигере Путина поздравили, записав рэп, в итальянских городах появились баннеры и листовки с поздравлениями, в Киеве на фасадах зданий проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!», а в Китае с помощью сотни дронов изобразили портрет российского президента и выстроились во фразу Happy Birthday, Mr. President («С днем рождения, мистер президент»).

Путин провел день рождения в рабочей обстановке

Президент встретился с коллегами из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые приехали в Москву на заседание совета глав организации. В течение дня политик провел ряд рабочих встреч.

Это не первый день рождения, который Путин провел в рабочем режиме. В 2020 году в первой половине дня он совершил более десяти международных разговоров и работал над внутренней повесткой государства, во второй — праздновал с родными и близкими.

Ранее в Кремле присоединились к поздравлениям Путину с днем рождения. «Присоединяемся к миллионам и миллионам граждан, которые президента поздравляют», — сказал Песков. Он отметил, что президент не считает день рождения поводом для повышенного внимания к своей персоне.