Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

Обломки сбитых беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле, сообщил глава российского региона Андрей Клычков. В результате падения обломков было повреждено оборудование электроснабжения.
Наши подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения
По его словам, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Позже Telegram-канала «Военный Осведомитель» опубликовал момент падения обломков БПЛА на территорию Орловской ТЭЦ. По данным канала, Киев совершил попытку ударить по городу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории Орловской ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.
Очевидцы рассказали, что они слышали от трех до семи взрывов на севере города. Кроме того, в небе мелькали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации у машин и «тряслись стекла в рамах».
В Орле почти полностью восстановили электроснабжение
Губернатор Орловской области заявил, что электроснабжение почти полностью восстановили после падения украинского дрона на территорию ТЭЦ.
Службами «Россети центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью
По словам Клычкова, на месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий.
Глава региона также объявил о ракетной опасности в регионе. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто находится на улице, просят незамедлительно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Украинский город оказался под массированной атакой дронов
Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Сумам. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», под удар попала инфраструктура. Также слышны взрывы в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине. Отмечается, что ВС России атакуют цели дронами-камикадзе «Герань-2». Также воздушно-космические силы (ВКС) России совершают удары дальнобойными управляемыми бомбами.
Военкор Чингис Дамбиев заявил, что ВС России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры ВСУ в населенном пункте Васильковка Днепропетровской области.
28 октября дроны «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Сообщалось о перебоях с интернетом и связью. Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.
10 октября военкоры сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС.