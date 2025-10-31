Россия
04:29, 31 октября 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Обломки сбитых беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле, сообщил глава российского региона Андрей Клычков. В результате падения обломков было повреждено оборудование электроснабжения.

Наши подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения

Андрей КлычковГубернатор Орловской области

По его словам, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Позже Telegram-канала «Военный Осведомитель» опубликовал момент падения обломков БПЛА на территорию Орловской ТЭЦ. По данным канала, Киев совершил попытку ударить по городу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории Орловской ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.

Очевидцы рассказали, что они слышали от трех до семи взрывов на севере города. Кроме того, в небе мелькали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации у машин и «тряслись стекла в рамах».

В Орле почти полностью восстановили электроснабжение

Губернатор Орловской области заявил, что электроснабжение почти полностью восстановили после падения украинского дрона на территорию ТЭЦ.

Службами «Россети центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью

Андрей КлычковГубернатор Орловской области

По словам Клычкова, на месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий.

Глава региона также объявил о ракетной опасности в регионе. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто находится на улице, просят незамедлительно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Украинский город оказался под массированной атакой дронов

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Сумам. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», под удар попала инфраструктура. Также слышны взрывы в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине. Отмечается, что ВС России атакуют цели дронами-камикадзе «Герань-2». Также воздушно-космические силы (ВКС) России совершают удары дальнобойными управляемыми бомбами.

Военкор Чингис Дамбиев заявил, что ВС России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры ВСУ в населенном пункте Васильковка Днепропетровской области.

28 октября дроны «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Сообщалось о перебоях с интернетом и связью. Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.

10 октября военкоры сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС.

