«Приближаются к цели». США ведут переговоры с Украиной на фоне массированной атаки на Россию. Что об этом известно?

CNN: Советник Трампа Уолтц заявил о приближении к цели на переговорах с Украиной

В городе Джидда в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, начались переговоры Украины с США. Киев на переговорах представляют глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, США — советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Встреча продлилась около четырех часов. После чего был объявлен перерыв, во время которого Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде и ответили на вопросы журналистов. В частности, советник американского лидера по нацбезопасности на вопрос о том, как прошла встреча, ответил, что они «приближаются к цели». После перерыва переговоры возобновились.

Хронология переговоров

После своего избрания на пост президента США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией по Украине «за 24 часа». Позже он заявил о планах урегулировать конфликт «за полгода».

Позже он заявил о планах урегулировать конфликт «за полгода». 12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин провел с Трампом первый с 2020 года телефонный разговор. Была достигнута договоренность создать переговорные группы по Украине, а также начать подготовку встречи двух лидеров.

Была достигнута договоренность создать переговорные группы по Украине, а также начать подготовку встречи двух лидеров. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенную Трампом сделку по приобретению редкоземельных металлов. Его решение получило поддержку многих политиков Европейского союза, которые пригрозили сорвать сделку России с США и отправить войска на Украину.

Его решение получило поддержку многих политиков Европейского союза, которые пригрозили сорвать сделку России с США и отправить войска на Украину. 18 февраля представители России и США провели встречу в Саудовской Аравии. Стороны договорились восстановить работу дипломатических представительств, а также обсудили восстановление экономических отношений, отмену санкций и начало переговоров о завершении конфликта на Украине.

Стороны договорились восстановить работу дипломатических представительств, а также обсудили восстановление экономических отношений, отмену санкций и начало переговоров о завершении конфликта на Украине. 19 февраля Трамп обвинил Зеленского в грубости и назвал диктатором, который не желает проводить выборы. Он также потребовал от Украины компенсации за военную помощь и пригрозил прекращением поставок оружия.

Он также потребовал от Украины компенсации за военную помощь и пригрозил прекращением поставок оружия. 28 февраля США и Россия провели переговоры в Стамбуле. Их итогом стала выдача агремана новому послу в Вашингтоне Александру Дарчиеву.

Их итогом стала выдача агремана новому послу в Вашингтоне Александру Дарчиеву. В этот же день Зеленский поругался с Трампом в Белом доме перед журналистами. Ссора сорвала подписание сделки по добыче редкоземельных металлов. США прекратили поставки военной помощи Киеву, а также частично перекрыли передачу разведданных.

Ссора сорвала подписание сделки по добыче редкоземельных металлов. США прекратили поставки военной помощи Киеву, а также частично перекрыли передачу разведданных. 3 марта в ответ на ссору Трампа с Зеленским глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Евросоюза. Однако он вызывает у многих стран сообщества противоречивую реакцию.

Однако он вызывает у многих стран сообщества противоречивую реакцию. 6 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой безопасности для Европы». В ответ на действия Трампа он пригрозил расширить французский ядерный зонтик на весь континент. Макрон также продолжает говорить о готовности Франции, Великобритании и Германии ввести воинский контингент на Украину.

В ответ на действия Трампа он пригрозил расширить французский ядерный зонтик на весь континент. Макрон также продолжает говорить о готовности Франции, Великобритании и Германии ввести воинский контингент на Украину. 7 марта Трамп пригрозил России новыми санкциями и торговыми пошлинами в случае, если переговоры затормозятся. Однако он признал, что Москва готова к мирному урегулированию и процесс до сих пор блокируется Киевом.

Однако он признал, что Москва готова к мирному урегулированию и процесс до сих пор блокируется Киевом. 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины с США. Стороны обсудили сделку по ископаемым и прекращение огня.

В офисе Зеленского оценили переговоры с США

Представляющий украинскую делегацию Ермак также прокомментировал ход встречи по урегулированию конфликта. «Работа продолжается», — написал он. Подробностями руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского делиться не стал.

При этом он отметил, что начало переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии было конструктивным.

Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Как уточнили в Министерстве иностранных дел Украины, главными темами переговоров с США являются путь к миру и двусторонние отношения между государствами. При этом украинская сторона решила не поднимать вопрос о гарантиях безопасности на этой встрече, несмотря на то что он, по словам Ермака, является ключевым для Киева.

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Американская делегация опоздала на встречу

Представители Соединенных Штатов опоздали на переговоры с украинской делегацией в Джидде. В связи с этим начало переговоров пришлось ненадолго отсрочить.

Эксперт по этикету Альбина Холгова заявила, что это может иметь скрытый смысл. В частности, она отметила, что на столь высоком уровне опоздания по объективным причинам случаются довольно редко. В связи с чем Холгова допустила, что опоздание может быть знаком Вашингтона Киеву.

Они как будто говорят, что мы главные и вы будете нас ждать. Конечно, наверняка мы этого не знаем, могло быть и опоздание по другим причинам Альбина Холгова эксперт по этикету

Кроме того, корреспондент Sky News Алекс Росси со ссылкой на частные заявления представителей делегации заявил, что делегация США на переговорах с украинской стороной в Саудовской Аравии не желает слышать ее просьб о возврате на границы 2013 года или до начала специальной военной операции (СВО).

Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки Алекс Росси корреспондент Sky News

В Кремле прокомментировали переговоры Украины и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона является «нормальной практикой».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на переговорах с Киевом Вашингтон занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Фото: Saul Loeb / Reuters

Киев обвинили в попытке сорвать тенденцию к урегулированию конфликта

В ночь на 11 марта российские военные отбили самую масштабную с начала спецоперации на Украине атаку дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России в общей сложности 337 беспилотных летательных аппаратов. Жертвами атаки стали как минимум три человека. Пострадали почти два десятка человек, в том числе дети.

В Министерстве обороны России массированный удар ВСУ по России связали с переговорами Украины и США. В ведомстве полагают, что таким образом Киев собирался продемонстрировать способности ВСУ к продолжению боевых действий.

Официальный представитель Кремля также заявил, что атакой на Россию Киев может пытаться сорвать тенденцию к мирному урегулированию конфликта. «Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, — это да», — указал Песков.