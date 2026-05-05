«Он хитрец». Трамп рассказал о своем отношении к Зеленскому и признал потерю Украиной территорий

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о своем отношении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и назвал политика хитрецом.

Он [Зеленский] хитрец, а мы хотим добиться урегулирования [на Украине] Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также признал, что Украина в ходе вооруженного конфликта продолжает терять территории.

Трамп оценил боеспособность Украины

Президент США заявил, что Украина сохраняет способность вести боевые действия благодаря вооружениям, поставляемым через НАТО. По его словам, Вашингтон продает оружие странам Североатлантического альянса, а те уже распределяют его между союзниками.

Мы продаем его [оружие] НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они [украинцы] имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, финансирование этих поставок осуществляется за счет европейских партнеров. При этом он заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Киева никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан. «А вот их это касается», — подчеркнул американский лидер, имея в виду страны Европы.

Трампа уличили в мести Зеленскому

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Трамп недоволен атакой украинских дронов на Россию. Он обратил внимание на то, что посланники американского лидера не торопятся приехать в Киев, объясняя это тем, что не видят смысла в визите.

Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть Алекс Христофору Кипрский журналист

По мнению Христофору, глава Белого дома явно не намерен закрывать глаза на действия Зеленского, поэтому вопрос урегулирования конфликта «повис в воздухе».

Как сообщает издание Politico, Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов в 2028 году, чтобы вернуть популярность. Он может прибегнуть к подобным планам, если Республиканская партия покажет плохие результаты на промежуточных выборах в ноябре.

При этом сам Трамп отметил, что Вашингтон не оставляет попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.

Трамп заявил, что Украина почти потерпела поражение

Президент США после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане. Политики также дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.

Трамп выразил уверенность, что Путин заинтересован в поиске решения для завершения конфликта на Украине.

Я думаю, что Путин был готов заключить сделку некоторое время назад; я думаю, что "некоторые люди" мешали ему заключить сделку Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома не объяснил, каких людей имеет в виду и как они помешали российскому лидеру, по его мнению. Кроме того, политик также допустил, что конфликт на Украине может закончиться раньше военной операции против Ирана.

По данным AntiDiplomatico, Путин и Трамп во время беседы послали Зеленскому и миру четкий сигнал. Издание подчеркнуло, что разговор лидеров о важности экономического сотрудничества свидетельствует о том, что диалог между двумя странами остается открытым и имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы.