В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями» назвал причину непризнания Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
По словам политика, регулятор не позволяет использовать российскую вакцину в Евросоюзе (ЕС) по политическим и экономическим причинам. Быстрон объяснил, что Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции, а также чтобы не допустить притока иностранной валюты в Россию.
Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС
Основной этап признания
11 января стало известно, что специалисты EMA дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также заключение касается и проведения клинических исследований вакцины.
Как отметил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов, у Агентства не было критических замечаний по части проведения клинических исследований. Он добавил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется.
Российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что таким образом российская вакцина прошла основной этап для полного признания в Европе, после которого «останутся только формальности». «Теперь никаких серьезных препятствий для признания нашей вакцины нет», — резюмировал он.
Одобрение ВОЗ
В конце декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом вопрос регистрации «Спутника V». 2 января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания препарата со стороны ВОЗ. Однако, полагает он, подобные сигналы в первую очередь призваны просто успокоить Россию.
В самой же ВОЗ задержку с признанием «Спутника V» объяснили «проверкой технологических процессов». По словам представителя организации Маргарет Харрис, для включения вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря в декабре о процессе регистрации «Спутника V» в ВОЗ, заявлял, что Москва не предоставила организации часть информации из-за разночтений в стандартах.
Там продолжается работа, там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили
По словам Пескова, вопрос признания ВОЗ «Спутника V» будет решен уже в ближайшие месяцы. По его словам, после этого одобрить российский препарат должны европейские страны.
Успехи «Спутника V»
Дмитрий Песков также отмечал, что продвижение «Спутника V» в 71 стране является огромным успехом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По словам пресс-секретаря президента, рынок вакцин является очень агрессивным рынком с высокой конкуренцией. Производителям приходится соперничать с глобальными компаниями, чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Песков привел в пример Pfizer и AstraZeneca и заявил, что эти компании не всегда дружелюбны к остальным участникам рынка.
При этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» лучше остальных противостоит изменчивости и мутациям коронавируса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против омикрон-штамма. Он добавил, что на следующей неделе ученые подробнее расскажут о данных исследований эффективности вакцин против нового штамма.
О том, что российская вакцина может работать против омикрон-штамма лучше других препаратов, применяемых в мире, говорил и президент Владимир Путин. Также он предупредил, что в стране возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Кроме того, глава государства на ежегодной большой пресс-конференции в декабре заявил о необходимости взаимного признания вакцин. Путин указал на то, что победа над пандемией COVID-19 невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.
Волна омикрона
По данным Роспотребнадзора, сейчас в России подтверждено 698 случаев заражения омикроном, при этом большинство очагов выявлено в Московском регионе. Несмотря на это в надзорном ведомстве не исключают вероятность распространения нового штамма по европейскому сценарию. По мнению врачей, в таком случае число заражений может возрасти до шестизначных чисел. Российские регионы уже начали подготовку к масштабному распространению омикрон-штамма коронавируса в стране.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков призвал россиян успеть вакцинироваться от коронавирусной инфекции до пика новой волны пандемии. По его словам, несмотря на то, что омикрон-штамм хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации. Вместе с тем иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты.
Внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал отказавшихся от вакцинации от COVID-19 плацдармом для эволюции коронавируса. Врач пояснил, что именно по этой причине в популяции, где сохраняется большое число непривитых, вирус имеет больше шансов на эволюцию и больше преимуществ.
Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на омикроне