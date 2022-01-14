В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями» назвал причину непризнания Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

По словам политика, регулятор не позволяет использовать российскую вакцину в Евросоюзе (ЕС) по политическим и экономическим причинам. Быстрон объяснил, что Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции, а также чтобы не допустить притока иностранной валюты в Россию.

Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС Петр Быстрон член Бундестага Германии

Основной этап признания

11 января стало известно, что специалисты EMA дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также заключение касается и проведения клинических исследований вакцины.

Как отметил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов, у Агентства не было критических замечаний по части проведения клинических исследований. Он добавил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется.

Российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что таким образом российская вакцина прошла основной этап для полного признания в Европе, после которого «останутся только формальности». «Теперь никаких серьезных препятствий для признания нашей вакцины нет», — резюмировал он.

Одобрение ВОЗ

В конце декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом вопрос регистрации «Спутника V». 2 января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания препарата со стороны ВОЗ. Однако, полагает он, подобные сигналы в первую очередь призваны просто успокоить Россию.

В самой же ВОЗ задержку с признанием «Спутника V» объяснили «проверкой технологических процессов». По словам представителя организации Маргарет Харрис, для включения вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря в декабре о процессе регистрации «Спутника V» в ВОЗ, заявлял, что Москва не предоставила организации часть информации из-за разночтений в стандартах.

Там продолжается работа, там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

По словам Пескова, вопрос признания ВОЗ «Спутника V» будет решен уже в ближайшие месяцы. По его словам, после этого одобрить российский препарат должны европейские страны.

Успехи «Спутника V»

Дмитрий Песков также отмечал, что продвижение «Спутника V» в 71 стране является огромным успехом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По словам пресс-секретаря президента, рынок вакцин является очень агрессивным рынком с высокой конкуренцией. Производителям приходится соперничать с глобальными компаниями, чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Песков привел в пример Pfizer и AstraZeneca и заявил, что эти компании не всегда дружелюбны к остальным участникам рынка.

При этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» лучше остальных противостоит изменчивости и мутациям коронавируса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против омикрон-штамма. Он добавил, что на следующей неделе ученые подробнее расскажут о данных исследований эффективности вакцин против нового штамма.

О том, что российская вакцина может работать против омикрон-штамма лучше других препаратов, применяемых в мире, говорил и президент Владимир Путин. Также он предупредил, что в стране возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, глава государства на ежегодной большой пресс-конференции в декабре заявил о необходимости взаимного признания вакцин. Путин указал на то, что победа над пандемией COVID-19 невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.

Волна омикрона

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России подтверждено 698 случаев заражения омикроном, при этом большинство очагов выявлено в Московском регионе. Несмотря на это в надзорном ведомстве не исключают вероятность распространения нового штамма по европейскому сценарию. По мнению врачей, в таком случае число заражений может возрасти до шестизначных чисел. Российские регионы уже начали подготовку к масштабному распространению омикрон-штамма коронавируса в стране.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков призвал россиян успеть вакцинироваться от коронавирусной инфекции до пика новой волны пандемии. По его словам, несмотря на то, что омикрон-штамм хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации. Вместе с тем иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты.

Внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал отказавшихся от вакцинации от COVID-19 плацдармом для эволюции коронавируса. Врач пояснил, что именно по этой причине в популяции, где сохраняется большое число непривитых, вирус имеет больше шансов на эволюцию и больше преимуществ.