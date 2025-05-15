«Мы действуем в наших интересах». Что богатейшие арабские страны говорят о переговорах по Украине и почему хотят быть посредниками

«Лента.ру»: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар называют посредниками РФ и Украины

Сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Вместе с тем в последнее время помимо Турции важную роль в переговорном процессе стали играть еще три ближневосточные страны — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар, куда недавно отправился президент США Дональд Трамп. Теперь в качестве идеальных посредников в переговорах России и Украины воспринимаются именно арабские монархии, которые уже организовали ряд важных встреч и помогли провести обмен пленными.

Какую роль в переговорах по Украине играет Саудовская Аравия?

Именно Саудовскую Аравию в последнее время чаще всего считают лучшей платформой для различных переговоров с участием российских, украинских и американских представителей. Ее даже называли вероятным местом саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследный принц Саудовской Аравии

Вместе с тем только в последние месяцы в королевстве уже прошел ряд значимых встреч:

18 февраля — первая очная российско-американская встреча: Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; а США — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф;

— первая очная российско-американская встреча: Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; а США — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф; 11 марта — американо-украинские переговоры с участием Марко Рубио и Майка Уолтца со стороны США, а с украинской стороны — министра иностранных дел Андрея Сибиги, руководителя офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова;

— американо-украинские переговоры с участием Марко Рубио и Майка Уолтца со стороны США, а с украинской стороны — министра иностранных дел Андрея Сибиги, руководителя офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова; 23 и 25 марта — две технические встречи американской и украинской делегации, в которую входили эксперты по энергетике и представители военно-морских и военно-воздушных сил;

— две технические встречи американской и украинской делегации, в которую входили эксперты по энергетике и представители военно-морских и военно-воздушных сил; 24 марта — 12-часовая техническая встреча российской и американской делегаций: Россию представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, а США — старший директор Совета национальной безопасности Эндрю Пик и директор по планированию Государственного департамента Майкл Антон.

В результате этих встреч сторонам удалось обсудить 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и возможность безопасного судоходства по Черному морю.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Фото: Alex Brandon / AP

Кроме того, еще в августе 2023 года в Саудовской Аравии прошли международные консультации по Украине, на которых:

участвовали представители Украины, европейских стран и США, а также Бразилии, Индии и ЮАР, но не участвовала Россия;

стороны договорились создать рабочие группы для обсуждения «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского;

был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине от стран «глобального Юга», включавший прекращение огня и начало переговоров под эгидой ООН;

состоялась отдельная китайско-американская встреча, посвященная украинскому урегулированию.

При этом представители королевства не приняли участие в международной конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года, однако затем Саудовскую Аравию стали называть местом проведения следующей подобной встречи при участии России, которая, однако, так и не состоялась.

Любой заслуживающий доверия процесс будет нуждаться в участии России Фейсал бен Фархан Аль Сауд министр иностранных дел Саудовской Аравии

Определяло значимую роль Саудовской Аравии в переговорном процессе, конечно, сохранение ее тесного взаимодействия с обеими сторонами конфликта. Уже в 2023-2024 годах и Владимир Путин, и Владимир Зеленский прилетали в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом.

Однако любопытно, что Эр-Рияд при позиционировании себя нейтральной стороной конфликта:

отказывалась весной 2022 года от увеличения добычи нефти, что могло бы нанести ущерб экономике России;

угрожала продать бонды стран «Большой семерки» в случае конфискации замороженных российских активов, что могло посеять панику на европейских рынках.

Президент России Владимир Путин и вице-премьер ОАЭ Сейф бин Заид Аль-Нахайян Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Какую роль в украинском урегулировании играют ОАЭ?

Вместе с Саудовской Аравии в качестве посредников в украинском конфликте часто вспоминают ОАЭ. Уже в 2022 году эмираты начали проводить обмены военнопленными между Россией и Украиной, которые происходят до сих пор.

3,7 тысяч военнопленных удалось обменять при посредничестве ОАЭ к маю 2025 года

Помимо этого, ОАЭ:

выражали готовность стать посредником в переговорах России и Украины еще в 2022 году;

информировали Москву о позициях Киева по различным вопросам;

приветствовали восстановление контактов России и США и поддерживали начало переговоров стран по украинскому вопросу;

подчеркивают, что постоянно ищут новые способы мирного урегулирования конфликта.

Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными (...). И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян президент ОАЭ

Кроме того, ОАЭ продолжали активно взаимодействовать на высшем уровне и с Россией, и с Украиной. Так, президент страны Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян проводил переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и в Москве. Кроме того и российский, и украинский лидер в последнее время посещали Абу-Даби.

Важно, что и в России, и на Украине признают значимую роль властей ОАЭ в установлении контактов между враждующими сторонами.

И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим [разрешением конфликта на Украине], в том числе вопросами гуманитарного характера — обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны Владимир Путин президент России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Какой вклад внес Катар в урегулирование конфликта на Украине?

Все последние годы Катар также подчеркивал, что готов быть посредником между Россией и Украиной и предоставить платформу для их контактов. Это даже признавалось приоритетом внешней политики государства.

Интересно, что о своем нейтралитете в конфликте на Украине Катар заявил сразу после его начала, но при этом еще в марте 2022 года министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посещал Москву и вместе с Сергеем Лавровым обсуждал украинский кризис и «дипломатические усилия для его разрешения».

Мы не выбираем сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов Саад бен Шарид аль-Кааби государственный министр Катара по вопросам энергетики

Впоследствии Катар принял непосредственное участие в установлении контактов между Россией и Украиной. Например, эмират:

неоднократно в 2023-2025 года выступал посредником для возвращения украинских детей из России и обмена пленными;

и обмена пленными; передавал письма украинских и российских военнопленных;

выражал готовность наряду с Ватиканом и ЮАР стать страной-покровителем украинцев в России;

стал местом встречи лидеров «Большой семерки» (G7) накануне швейцарской мирной конференцией по Украине;

рассматривался, по сообщениям СМИ, как площадка для секретных переговоров России и Украины о частичном прекращении огня летом 2024 года, хотя в России это назвали лишь слухами;

уже организовывал, согласно Bloomberg, российско-украинские переговоры о защите ядерных объектов в начале этого года.

Интересно, что многие другие ведущие политики, в том числе из стран Европы, видели в Катаре лучшего посредника и даже лидера стран «глобального Юга» в деле украинского урегулирования.