«Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

Песков: Путин и Трамп обсудят отношения между странами и ситуацию на Украине

Во вторник, 18 марта, состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности подготовки переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что телефонный разговор ожидается в 16-18 часов по московскому времени. При этом, добавил он, выступление Путина по итогам разговора с американским коллегой не ожидается.

Официальный представитель Кремля также указал, что потребовалось несколько дней, чтобы согласовать разговор. По его словам, беседа Путина и Трампа состоится по взаимной инициативе.

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В Европе заявили о страхе перед разговором Путина и Трампа

На Западе предстоящие переговоры президентов России и США вызывают тревожные опасения, считает журналист Юлиан Репке, о чем высказался в статье для сайта газеты Bild под заголовком «Вся Европа дрожит от этого телефонного звонка».

Во вторник вечером президенты Трамп и Путин намерены обсудить будущее Украины и, возможно, будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в европейских столицах царят тревожные настроения, но также и эйфория Юлиан Репке журналист

В частности, пояснил он, ряд европейских стран — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша — опасаются вывода американского контингента из Европы после переговоров, а Франция и Великобритания «готовятся к худшему сценарию». В то же время в Киеве обеспокоены тем, что Трамп может согласиться передать России территории, которые не находятся под контролем ее Вооруженных сил.

В то же время министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормализация отношений между Россией и США улучшит ситуацию в Центральной Европе. «У нас есть исторический опыт в центральной части Европы: чем лучше отношения между США и Россией, тем лучше для нас», — напомнил он. Дипломат добавил, что когда у Москвы и Вашингтона «были хорошие отношения, наша ситуация была намного лучше, и наш регион был намного безопаснее».

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Трампу дали совет перед разговором с Путиным

Перед телефонными переговорами с российским лидером президент США получил сразу несколько советов о том, как стоит себя вести во время беседы. Так, бывшие американские чиновники и дипломаты заявили, что «Трамп должен слушать Путина, но не брать на себя никаких обязательств». Также некоторые из них рекомендовали ему «избегать расширения разговора до более широких вопросов обо всей архитектуре безопасности в Европе».

Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, призвала Трампа не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине. «Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — заявила она.

Сам Трамп заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). При этом он заверил, что очень ждет предстоящие переговоры.

Я с нетерпением жду разговора Дональд Трамп президент США

Названы возможные последствия разговора Путина и Трампа

Соединенные Штаты фактически выступают в роли посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявил политолог Евгений Минченко. В связи с чем, полагает он, предстоящий диалог Путина и Трампа, вероятно, во многом будет определяться запросами офиса президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем, считает эксперт, Вашингтон надеется найти в ближайшие недели решение украинского конфликта. Однако говорить о скором урегулировании пока рано. Минченко полагет, что по итогам переговоров будет ясно, насколько совпадают позиции Москвы и Вашингтона.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что от этого разговора много что зависит. По его словам, политики будут обсуждать нюансы, озвученные во время беседы Путина со спецпредставителем президента США по Украине Стивом Уиткоффом, в том числе контроль над территориями и ЗАЭС, а также вопрос вступления Украины в НАТО.

Несмотря на то, что разговор промежуточный, от него много что зависит, в том числе будущая траектория развития отношений РФ и США и возможные будущие встречи Трампа и Путина Константин Блохин политолог-американист

В то же время экс-дипломаты и официальные лица США имеют невысокие ожидания от предстоящих переговоров, а некоторые и вовсе считают, что звонок следует отменить. Так, экс-сотрудник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что итоги беседы покажут «смотрит ли Трамп на Путина и пытается ли достичь мира силой — что возможно — или он позволяет Путину играть собой».

Бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности в администрации экс-главы США Джо Байдена Майк Карпентер, в свою очередь, призвал следить за тем, сможет ли Трамп убедить Путина согласиться на первоначальное 30-дневное прекращение огня. Это покажет, по его словам, есть ли у США рычаги влияния на Москву.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Путин назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине. «Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в материале агентства. Уточняется, что мера будет временной.

Издание The New York Times (NYT), наоборот, заявило о значимости переговоров Путина и Трампа, сравнив их с Ялтинской конференцией 1945 года.

Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на свой собственный Ялтинский момент: великие державы определят границы в Европе The New York Times

Впрочем, эту версию опроверг официальный представитель Кремля. По словам Пескова, темой переговоров двух лидеров не является какое-либо переустройство системы международных отношений или некая «новая Ялтинская конференция».

Шансы на личную встречу Путина и Трампа оценили

Пресс-секретарь президента России также оценил шансы на личную встречу Путина и Трампа после предстоящих телефонных переговоров. По его словам, стороны действительно движутся к реанимации отношений.

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях», — указал он.

Однако, уточнил официальный представитель Кремля, говорить об очной встрече лидеров России и США пока преждевременно.